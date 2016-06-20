A Cosenza l’evento ‘Jazz in galleria’

La Galleria Nazionale di Cosenza partecipa alla Festa della musica promossa dal MiBACT con l’iniziativa Jazz in Galleria, che si terrà a Cosenza, Palazzo Arnone, martedì 21 giugno 2016, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Protagonisti dell’evento è il Marco Greco Quartet, gruppo che nasce da un’idea comune di quattro giovani musicisti, Carlo Manna al pianoforte, Stanislao Barbieri alla batteria, Carlo Bilotta al basso e Marco Greco alla chitarra. Iscritti al dipartimento Jazz del Conservatorio di Cosenza ” Stanislao Giacomantonio “, i componenti del gruppo sono legati oltre che dall’amore per la musica, dalla passione per il jazz e per l’improvvisazione. Il repertorio verterà su brani tra i più noti e suggestivi della tradizione jazzistica dei grandi compositori del Novecento, da Miles Davis a Wayne Shorter e a Charlie Parker.

L’iniziativa Jazz in Galleria è a cura di Nella Mari e Patrizia Carravetta.

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Festa della musica

Jazz in Galleria

Cosenza – Palazzo Arnone

Martedì 21 giugno 2016 – ore 16.00/18.00

Cura e coordinamento: Nella Mari e Patrizia Carravetta

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Galleria Nazionale di Cosenza

Direttore: Nella Mari

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile) – Patrizia Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246