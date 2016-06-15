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Al Palazzo della cultura una mostra dedicata alle vittime di Orlando

Il 15 giugno alle 18 al Palazzo della Cultura istituzioni e comunità LGBTI insieme con una mostra in ricordo delle vittime di Orlando

15 Giugno 2016 - 09:34 | di Redazione

Mostra dedicata alle vittime di Orlando, Arcigay I Due Mari, Palazzo della Cultura di Reggio Calabria

Su impulso del Direttore del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria dott.ssa Anna Franco, del dirigente del settore Cultura della Provincia di Reggio Calabria Dott.ssa Attanasio e dell’Assessore alla Cultura ed alla Legalità della Provincia dott. Eduardo Lamberti Castronuovo e del Presidente della Provincia di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Raffa, il Comitato Arcigay “I Due Mari” di Reggio Calabria, considerati gli episodi drammatici verificatisi a Orlando ai danni della comunità LGBTI, invita la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni tutte a partecipare alla manifestazione di apertura della mostra “ Un Pensiero alle vittime di Orlando …”, alle ore 18:00 di giorno 15 giugno 2016, realizzata dalle ragazze e dai ragazzi di Arcigay I Due Mari, ospitata all’interno dei locali del Palazzo della Cultura, via Emilio Cuzzocrea, 48.

Istituzioni e comunità LGBTI si uniscono per dare un segnale forte di solidarietà e vicinanza in un momento in cui la violenza non può e non deve prevalere. Si tratta di un atto dovuto teso a ribadire che non ci piegheremo mai a logiche che calpestano la dignità umana e il valore della Vita. Si tratta di un atto attraverso cui affermiamo con più forza che la Cultura, oggi come ieri, è la principale arma di difesa.

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