Si è svolta ieri mattina presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Statale Economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria la Cerimonia di consegna dei premi del Concorso “Le Madri Costituenti” realizzato -¬ in seno all’omonimo progetto formativo ¬- dalla Fidapa Sezione Reggio Calabria Morgana.

Alla cerimonia, condotta dalla tesoriera Avv. Manuela Porpiglia alla presenza del Dirigente Scolastico, Ing. Ugo Neri, e della Presidente della Fidapa Sezione Reggio Calabria Morgana, Avv. Tiziana Tiziano, la Commissione Giudicante – presieduta dalla Past Presidente Dott.ssa Emira Dal Moro e composta dalle socie Prof.ssa Irene Tripodi, Prof.ssa Maria Luisa Neri, Dott.ssa Licia Liuzza, Avv. Gabriella Porpiglia, Avv. Manuela Porpiglia, Avv. Tiziana Tiziano ed Avv. Maria Rosaria Pensabene – ha conferito i premi agli studenti dell’Istituto Tecnico “Raffaele Piria” e del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, vincitori del concorso.

I vincitori del concorso

Vincitrici del primo premio, per la Prima Sezione di Concorso, le studentesse Porcino Serena e Tarsella Alessia dell’ITSE Piria; si sono aggiudicati il primo premio della Seconda Sezione di Concorso gli alunni Paviglianiti Teresa, Marchese Laura e Zuccalà Giuseppe del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.

Durante la cerimonia, conclusiva di un progetto rientrante nel Tema nazionale della FIDAPA BPW ITALY “I talenti delle donne: una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico del Paese” è stato ricordato il contributo straordinario che le cinque Madri Costituenti, entrate a far parte della cd. “Commissione dei 75”, incaricata di formulare il testo di legge da sottoporre alla Plenaria, hanno offerto alla nostra Carta Costituzionale.

Donne eccezionali, messaggere di indiscussi valori pienamente colti ed apprezzati dai giovani vincitori cui va il plauso per il lavoro svolto.