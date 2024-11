Al Planetario Pythagoras la Settimana Nazionale dell’Astronomia

La Settimana Nazionale dell’Astronomia, organizzata dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – e con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è divenuta un appuntamento atteso e importante per le scuole, invitate a diffondere tra i giovani la conoscenza del Cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche.La Settimana Nazionale dell’Astronomia, giunta alla sua XVI edizione, si svolgerà dal 13 al 20 aprile 2015 e il tema proposto, nell’Anno Internazionale della Luce proclamato dall’UNESCO, è “La Luce nella Cultura, nella Scienza, nella Tecnologia e il suo impatto in Astronomia”.L’iniziativa mira ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce promuovono lo sviluppo sostenibile e forniscono soluzioni alle sfide globali, ad esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell’agricoltura. Il Planetario provinciale Pythagoras di Reggio Calabria è organicamente inserito nella iniziativa ed è la struttura indicata per raccogliere i dati relativi al monitoraggio dell’inquinamento luminoso a cui tutte le scuole del territorio nazionale, di ogni ordine e grado, sono invitate a partecipare con modalità che sono pubblicate sul sito del planetario (www.planetariumpythgoras.com).I dati pervenuti saranno resi noti nel mese di Dicembre 2015. Gli allievi, tre per ogni ordine di scuola, che avranno prodotto le migliori osservazioni, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, saranno premiati, assieme alle rispettive scuole, il 21 Dicembre all’interno della manifestazione che annualmente il Planetario di Reggio Calabria organizza in occasione del solstizio d’inverno. La Settimana prevede un programma ricco di eventi e di iniziative a livello nazionale che può essere visionato sul sito istituzionale dei MIUR (www.istruzione.it).Di seguito viene riportato il programma proposto dal Planetario provinciale Pythagoras – Sez. Calabria Società Astronomica Italiana in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, l’I.C. “Giosuè Carducci – Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria , il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, l’I.C. “Nosside – Pythagoras” di Reggio Calabria.

Lunedì 13 aprile, ore 10.30 presso l’I.C. “Giosuè Carducci – Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria

Ottica, luce e colore

Dott.ssa Francesca Di Mare – Dipartimento di Fisica “Università della Calabria”

Lunedì 13 aprile, ore 20.30 al Planetario

I colori e le luci della notte nell’arte e nella letteratura

Prof.sse Silvana Comi, Franca Marrapò, Natalia Polimeni – Già docenti nei Licei ed Esperte Planetario provinciale Pythagoras

Martedì 14 aprile, ore 10.30 al Planetario

Incontro con gli studenti della provincia

La radiazione cosmica di fondo

Prof.ssa Sandra Savaglio – Dipartimento di Fisica “Università della Calabria”

Martedì 14 aprile, ore 20.30 al Planetario

Architettura del paesaggio: la luce nell’arredo urbano

Prof. Giuseppe Livoti – Docente di Storia dell’Arte nei Licei

Mercoledì 15 aprile, ore 10.30 presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria

Più veloce della luce: la teoria della relatività

Prof. Francesco Malara – Dipartimento di Fisica “Università della Calabria”

Mercoledì 15 aprile, ore 20.30 al Planetario

L’ombra della luce: un percorso multimediale tra cinema, letteratura e musica

Prof. Nicola Petrolino – Esperto di Cinema

Giovedì 16 aprile, ore 10.30 presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria

Le luci del Sole

Prof. Gaetano Zimbardo – Dipartimento di Fisica “Università della Calabria”

Giovedì 16 aprile, ore 20.30 al Planetario

Luce: strumento di indagine e vettore di informazione

Prof. Riccardo Barberi – Dipartimento di Fisica “Università della Calabria”

Venerdì 17 aprile, ore 10.00 presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria

Viaggiando con la Luce

Prof. Riccardo Barberi – Dipartimento di Fisica “Università della Calabria”

Venerdì 17 aprile, ore 20.30 al Planetario

Dall’arcobaleno ai colori delle Stelle

Dott. Maurizio Ternullo – Astronomo, INAF – Osservatorio Astrofisico Catania

Domenica 19 aprile, ore 11.00 al Planetario

Giocando con la Luce: laboratorio per i più piccoli

Carmelo Nucera, Rosario Borrello – Esperti del Planetario Pythagoras

Lunedì 20 aprile, ore 20.30 al Planetario

Meno luce…più Stelle

Dott. Marco Romeo – Esperto Planetario Pythagoras

Quanto è stellata la notte a Reggio Calabria?

Monitoraggio del Cielo a occhio nudo e con gli strumenti a cura degli Esperti del Planetario Pythagoras

Durante la settimana, previa prenotazione allo 0965 324668, visite guidate al Planetario per scolaresche di ogni ordine e grado e gruppi organizzati. Osservazione del Sole.