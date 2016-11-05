Al Polimeni la presentazione del libro ‘La medaglia del rovescio’

Mercoledì 9 novembre, alle 17,30, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, la F.I.D.A.P.A. sezione di Reggio Calabria, presenterà il libro di Tiziana Calabrò “La medaglia del rovescio” (Falzea Editore). Dopo i saluti della Presidente Bruna Siviglia, Rosanna Palumbo converserà con l’autrice, per condurre i presenti tra le pagine del libro.

L’opera prima della Calabrò, tratta dal suo blog da cui prende il titolo, “è la storia di una funambola. Come funambole sono tutte le donne che cercano di mantenere compatte le vite che stanno loro intorno, senza dimenticare mai l’essenza femmina, di dirsi chi sono, di raccontarsi. Attraverso le sue giornate, Tizianeda (alter ego dell’autrice) offre il suo sguardo stupito che oscilla tra il riso e la commozione, tra la visione del presente e la nostalgia per un passato che non torna, ma che lascia tracce amorose. La Medaglia del Rovescio ci conduce dentro le nostre esistenze sbilenche, a volte furenti, a volte tediose, eppure capaci di regalarci attimi di prodigiosa bellezza e di inaspettata felicità“.

La F.I.D.A.P.A., afferma Bruna Siviglia è sempre attenta nell’affrontare tematiche che riguardano le donne, i loro diritti e bisogni, ancora una volta – attraverso gli spunti della Calabrò – offrirà un’occasione per riflettere e confrontarsi, per sorridere parlando di se stesse e pensare.