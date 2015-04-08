Al Teatro Antico di Taormina il concerto di Mika

Sono bastati 10 minuti per far andare “sold out” il concerto speciale del 10 giugno al Fabrique di Milano, e adesso a grande richiesta si aggiungono 5 nuovi imperdibili live in Italia per Mika con il debutto il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina. Mika ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo, ha appassionato il pubblico televisivo italiano come giudice di X-Factor, e adesso torna finalmente live in Italia per festeggiare con i suoi fan il tanto atteso nuovo album. Nei scorsi giorni è stata distribuita internazionalmente, come assaggio del suo nuovo album, una nuova canzone di Mika, intitolata “Talk About You”.

Per i media e i fan italiani, il primo appuntamento sarà a fine aprile, con la pubblicazione del singolo ufficiale “Good Guys”, presentato in anteprima da Mika stesso alla finale di X Factor 2014. Nel frattempo ci saranno diverse sorprese che porteranno a scoprire l’atteso quarto album in studio di Mika, il cui titolo e la cui data di pubblicazione verranno presto annunciati da Universal Music.



Mika inizia la sua carriera nel 2007 con il singolo “Grace Kelly” che vende oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo e rimane per 5 settimane al primo posto della classifica britannica e ai vertici delle classifiche di altri 6 Paesi nel mondo. I biglietti per il concerto del 23 luglio a Taormina saranno in prevendita dal 2 aprile in tutte le prevendite autorizzate dei circuiti Box Office Sicilia e Ticketone. Il concerto di Mika a Taormina è organizzato da Carmelo Costa per Musica da Bere srl e BarleyArts Production srl.