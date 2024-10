Al Teatro Cilea l’operetta “Il paese dei campanelli”

Venerdì 06 Gennaio 2017, alle ore 20.30, presso il Teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il Liceo Scientifico “L. da Vinci” e l’associazione FreeTogether ONLUS metteranno in scena l’operetta “Il paese dei campanelli”, con protagonisti i cori “BeFree” (studenti del Liceo), “FreeTogether” (genitori e docenti del Liceo) e allievi del liceo impegnati nella recitazione e nel ballo.

La direzione dei cori è affidata al M° Marialuisa Fiore, docente del liceo e maestro di musica; l’orchestra “Amici del Leonardo da Vinci” sarà diretta dal M° Bruno Tirotta.

L’operetta prescelta è “Il paese dei campanelli”, allegra e corale, capace di attrarre il pubblico di varie generazioni ed in grado di riportare a teatro non solo i residenti, ma anche i concittadini che lavorano o studiano fuori e ritornano in città per le vacanze: un modo per riappropriarsi degli spazi, dei luoghi, della propria identità di reggini.

Abbiamo voluto abbracciare un’importante sfida afferma il dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi: riportare, in città , un genere teatrale che manca da circa 10 anni, certi che l’impegno, l’abnegazione, la capacità, la performance dei nostri ragazzi e l’abilità del loro Maestro, riscuoteranno consenso anche da parte di un pubblico più esigente.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro Cilea tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,30, dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza alle suore Alcantarine di Archi che gestiscono una mensa per poveri senza alcuna sovvenzione.