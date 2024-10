Al Teatro Cilea si alza il sipario per la celebre opera di Giacomo Puccini “Madama Butterfly”

Il consigliere delegato del sindaco Giuseppe Falcomatà ai Grandi Eventi Nicola Paris rinnova l’appuntamento con la celebre opera di Giacomo Puccini che andrà in scena nel massimo teatro cittadino nella sera del prossimo 16 febbraio: Madama Butterfly.

Ma non finisce qui. I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Reggio Calabria e provincia sono attesi al teatro Francesco Cilea nel pomeriggio del prossimo 14 febbraio per assistere alle prove generali della rappresentazione, una vera e propria “pomeridiana” inedita per le abitudini del pubblico reggino.

«Un’occasione formativa da non perdere per avvicinare il pubblico giovanile al mondo dell’opera e al teatro Cilea – afferma Paris – dopo il successo della Messa da Requiem di Verdì, la stagione lirica del Cilea continua con Madama Butterfly, all’interno del progetto Alziamo il Sipario».

C’attesa per l’evento che sta ottenendo un buon riscontro in prevendita e che conferma il gradimento da parte del pubblico della Sezione Lirica del programma “Alziamo il Sipario” promossa dal Comune di Reggio Calabria con il contributo della Regione Calabria che ha riconosciuto la manifestazione nel novero degli eventi storicizzati di maggior rilievo.

Il cartellone realizzato in collaborazione col festival “Mediterraneo Sacro e Profano” dell’Associazione Culturale Traiectoriae e la Direzione artistica di Domenico Gatto presenta nel prossimo fine settimana, il 16 febbraio, il suo secondo gioiello nell’anno 2018, coinvolgendo artisti e operatori di livello internazionale.

Tuttavia anche gli artisti locali e gli emergenti hanno avuto la possibilità di entrare nel cast attraverso la partecipazione al Primo concorso internazionale di canto lirico intitolato al regista Beppe De Tomasi e la Master Class di Canto e Movimento Scenico che si sono tenute nell’ambito dello stesso progetto nei mesi precedenti.

Per maggiori informazioni www.reggiocal.it