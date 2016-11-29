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Al via il 2° Campionato di calcio a sette delle forze dell’ordine

Nove squadre di polizia e finanza in campo a Reggio Village per il torneo ASC dedicato all'agente Giovanni Novello, con playoff e fasi finali nazionali

29 Novembre 2016 - 13:57 | di Redazione

Partita di calcio dilettanti, immagine di archivio degli allievi regionali dell'ASD Reggio Calabria

Il Comitato Provinciale Attività Sportive Confederate ( ASC) di Reggio Calabria ha organizzato il 2° Campionato di calcio a sette, riservato esclusivamente agli appartenenti alle forze dell’ordine intitolato all’agente di P.S. “Giovanni Novello” morto prematuramente a causa di un malore improvviso.
Sarà un campionato all’italiana, andata e ritorno con accesso a fasi finali play off, coppa di lega più fasi finali provinciali, regionali e nazionali.

Il campionato, formato da nove squadre tra qui, XII reparto Mobile di P.S., Polizia Giudiziaria, Baschi verdi G.di F., Polizia Stradale, Polizia Valutaria G.di F., Questura RC, G.S.I. RC, U.F.P. e Atletico M. Nissolino c. ha avuto inizio in questi giorni, lo stesso si svolge a Reggio Calabria presso il nuovo impianto Reggio Village, V.le Messina.

La finalità del campionato sono prettamente ludico ricreative, le associazioni antimafia #ConDivisa e #AmmazzateciTutti rispettivamente nella persona di Lia Staropoli e Alessandro Pecora, augurano a tutti i partecipanti “ buon campionato”!

È possibile trovare il regolamento, i risultati e le classifiche nel sito www.ascreggiocalabria.it e nell’app “Enjore” (2° campionato ASC interforze Reggio Calabria).

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