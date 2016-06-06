Al via al Liceo Artistico ‘Preti/Frangipane’ la Mostra di Pittura ‘Corso per Adulti’

L’idea della mostra nasce a conclusione del “Corso di Pittura per Adulti” per l’anno scolastico 2015/2016, al quale hanno partecipato circa 50 persone.

La mostra organizzata dal Liceo Artistico “Preti/Frangipane” di Reggio Calabria, ed inaugurata oggi, 6 giugno, alle ore 16:00, presso la Sala Mostre del liceo, sarà aperta al pubblico fino al 25 giugno.

Direttore del corso il Prof. Antonio Palmenta, docente esperto di Discipline Pittoriche, da sempre impegnato nel promuovere la pittura non solo come forma d’arte, ma anche come mezzo di comunicazione e di trasmissione delle emozioni.

Il “Corso di Pittura per Adulti” è un’iniziativa che il Liceo Artistico ripropone alla cittadinanza già da qualche anno, e nonostante il passare del tempo, questa, sembra non perdere assolutamente il suo fascino.

Si tratta infatti, oltre che di un’opportunità più unica che rara per imparare a “fare arte” da chi ne sa qualcosa in più, anche di un ottimo modo per avvicinarsi al nostro territorio, spesso al centro di pregiudizi e svalutazioni.

Destinatari del corso sono stati gli studenti del serale e gli adulti in generale. Scopo ultimo di questa profonda esperienza: la crescita culturale dei partecipanti nel campo della pittura attraverso l’esercitazione pratica e l’acquisizione del linguaggio della comunicazione.

Sarà possibile visitare la mostra dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, e il Sabato dalle 09:00 alle 13:00.