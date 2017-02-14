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Al via il ciclo di incontri ‘Calici di parole e pensieri ‘

Dal 17 febbraio al Teatro della Girandola il ciclo del Circolo Calarco unisce letteratura calabrese e degustazione di vini: prima serata su Rocco Carbone

14 Febbraio 2017 - 09:50 | di Vincenzo Comi

Palcoscenico del Teatro Primo di Villa San Giovanni per i prossimi appuntamenti

Venerdì 17 febbraio 2017 alle h 21.00, presso il teatro della Girandola – Via D.co Muratori n.2 – si apre il ciclo di incontri “Calici di parole e pensieri”organizzato, nell’ambito della programmazione culturale, dal Circolo Guglielmo Calarco.
La prima serata è dedicata allo scrittore reggino Rocco Carbone per ricordarlo, come ogni anno, in occasione della sua nascita.

Rocco Carbone, lo scrittore ricordato nella prima serata

Rocco Carbone è stato un grande scrittore italiano, nato a Cosoleto il 20 febbraio 1962, laureato in lettere presso l’Università di Roma, ha vinto il dottorato di ricerca presso l’Università di Parigi Panthèon Sorbonne. Si è dedicato alla critica letteraria ed ha esordito appena trentenne con il primo romanzo “Agosto” (1993), cui hanno fatto seguito romanzi pubblicati da Feltrinelli e Mondadori quali “L’apparizione”, “Libera i miei nemici” – da cui sono state tratte e rappresentate interessanti opere teatrali dal regista e attore Basilio Musolino – “Il padre americano”, “Per il tuo bene” uscito postumo con la prefazione di Emanuele Trevi.

Carbone ha collaborato con i quotidiani Repubblica, Il Messaggero, L’Unità e con riviste quali Nuovi Argomenti, Linea d’ombra, Paragone, L’indice.

Una precisa scelta etica l’aveva portato a rinunciare alla carriera universitaria per insegnare presso la scuola femminile del carcere di Rebibbia. Muore la notte tra il 17 e il 18 luglio 2008 a bordo della sua moto.
Saverio Pazzano, apprezzato scrittore reggino, racconterà l’uomo e lo scrittore Rocco Carbone attraverso un percorso di conoscenza che lascerà una traccia di emozione nei partecipanti.

Parole, conoscenza e un vino calabrese a ogni incontro

“Calici di parole e pensieri” nasce con l’idea di unire, al piacere della conoscenza, quello di un’esperienza di gusto. Ogni singolo incontro offrirà l’occasione per condividere parole e pensieri di coloro che hanno raccontato e amato la Calabria e degustare un vino calabrese diverso per ogni serata.

Gli incontri”Calici di parole e pensieri”si svolgeranno , con cadenza mensile, presso il Teatro della Girandola (Via D. Muratori n.2), secondo il seguente programma :

  • Venerdì 17 febbraioSaverio Pazzano “Rocco Carbone”
  • Venerdì 17 marzoCinzia Messina “Lorenzo Calogero”
  • Venerdì 21 aprileMaria Luisa Neri “Kazimiera Alberti e l’anima della Calabria”
  • Venerdì 12 maggioGioacchino Criaco “Saverio Montalto”
  • Venerdì 9 giugnoAnna Foti “Saperi e valori. Le donne greche nella Calabria antica”

Le date potrebbero subire eventuali variazioni che saranno comunicate per tempo a chi avrà aderito all’iniziativa e pubblicate sulla pagina facebook del Circolo culturale G. Calarco

Per partecipare è necessario prenotarsi all’ indirizzo di posta elettronica:circolo.gcalarco@libero.it entro giovedì 16 febbraio 2017.

L’abbonamento per la partecipazione all’intero ciclo di incontri ha un costo di euro 15,00 mentre la partecipazione ai singoli incontri è possibile, sino a esaurimento dei posti, contattando direttamente il Teatro della Girandola a un costo di euro 5,00 per ciascun incontro .

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Circolo G. CalarcoReggio Calabria Cultura
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