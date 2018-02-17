di Federica Campolo – Martedì 20 febbraio alle ore 17.30 avrà luogo, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la presentazione dell’iniziativa Pame Ambrò, corso di lingua e cultura greca volto alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico dei Greci di Calabria.

Lo slogan lanciato dall’Assessorato alle Minoranze linguistiche, nonché formula da cui il progetto prende il nome, individua con efficace sintesi linguistica gli obiettivi e le finalità della proposta. L’espressione Pame ambrò, che significa andiamo avanti, esorta tutti i cittadini a riscoprire la dimensione della collettività in virtù delle comune radici greche della nostra cultura.

Quella promossa dall’Amministrazione Comunale della Città Metropolitana di Reggio Calabria è dunque un’azione estesa a tutta la compagine cittadina per offrire l’opportunità di intraprendere un percorso di riscoperta della nostra identità che, non solo ci definisce come popolo dalla storia nobile e virtuosa, ma che indica un sentiero da percorrere nel presente, per progettare insieme il futuro di una terra che cerca il proprio riscatto.

Un itinerario scandito da incontri settimanali in cui, attraverso l’intervento di eminenti esperti, sarà possibile apprendere la lingua e conoscere la storia dei nostri antenati Greci di Calabria, entrando a contatto con i luoghi mistici dell’ Aspromonte, depositario di un patrimonio antropico e naturalistico unico nel suo genere.

C’è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi al corso, inviando l’adesione all’indirizzo email reggiogreca@reggiocal.it.