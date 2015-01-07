Al via i “Racconti dallo Stretto” di Filippo Romano

Avrà inizio l’8 Gennaio e proseguirà fino all’11 la seconda edizione di “Racconti dallo Stretto” il workshop di fotografia del paesaggio di Filippo Romano a cura dell’associazione “Il Cerchio dell’Immagine”. Racconti dallo Stretto (www.raccontidallostretto.it) è un progetto fotografico nato nel 2013 con lo scopo di redigere un archivio visuale basato sulla ricerca dell’identità storica e contemporanea dell’Area dello Stretto. Quest’ultima è dunque l’oggetto di uno studio condotto sul campo dai partecipanti al workshop che, attraverso i loro scatti, mostrano le peculiarità e le trasformazioni del suo paesaggio. Dopo aver analizzato i territori della costa ionica grecanica, il Porto di Saline e la doppia identità del paese di Roghudi, la ricerca prosegue quest’anno con un approfondimento sul singolare rapporto esistente tra la costa reggina e il suo territorio più interno. In particolare, durante i quattro giorni in cui si svolge l’iniziativa, sarà condotto uno studio incentrato sulla vallata del Sant’Agata (comprendente i centri di Gallina, Puzzi, Armo, Cataforio, San Salvatore, Vinco, nel comune di Reggio Calabria, e Cardeto nella parte più interna e prossima al territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte) per comprenderne trasformazioni ed processi evolutivi.

Accanto a questo evento, Il Cerchio dell’Immagine propone inoltre, il 10 gennaio dalle ore 19.00 presso lo spazio culturale “Nonsense” (Via Pio XI, dir. privata n.35 RC), per la rassegna “Incontri fotografici d’autore”, una serata di condivisione in compagnia dello stesso Filippo Romano che, partendo dalla sua esperienza personale, si occuperà di spiegare come sviluppare un progetto a lungo termine facendo riferimento, inoltre, alla fotografia documentaria contemporanea. Appuntamento dunque all’8 gennaio per un lungo finesettimana di paesaggio, fotografia e cultura.

Per ulteriori informazioni, www.ilcerchiodellimmagine.it