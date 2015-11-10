Al via il 9° Pentedattilo Film Festival: il territorio ritorna in movimento

Il piccolo borgo calabrese di Pentedattilo sarà protagonista anche quest’anno del Pentedattilo Film Festival, arrivato ormai alla sua 9° edizione. Fin dal 2006, anno della sua nascita, il filmfest si contraddistingue per la grande qualità ed originalità dei contenuti che sempre lo caratterizzano. Non si tratta quindi di un comune, se cosi si può definire, filmfest, ma di un “International Short Film Festival“, che raduna sotto la sua ala i migliori cortometraggi al mondo, per celebrare il cinema indipendente, il cinema anticonvenziale che non sempre è visto di buon occhio, ma che sicuramente merita di essere premiato. E quale posto migliore di un antico borgo avvolto dal mistero, che ha incantato famosi viaggiatori del passato, ed ora è stato riaperto a nuovi esploratori, per celebrare la creazione di un cinema “diverso“? Particolare è anche la storia del borgo, che sorge arroccato sulla rupe del Monte Calvario, dalla caratteristica forma che ricorda quella di una mano con cinque dita. L’obiettivo del PFF è sin dal principio quello di individuare nuovi talenti, promuovere occasioni di incontro tra giovani registi e maestri invece già affermati.

Si tratta di un evento unico, che nasce si in un villaggio fantasma, ma che quando prende il via lo trasforma in parte effettiva di ogni corto; la festa invade infatti il paese, le piccoli strade, le rovine, le case, tutto si anima in un connubio perfetto tra cinema e territorio regalando un’immagine da cartolina a tutti i partecipanti. L’Edizione del 2015 si svolgerà tra il 13 e il 15 Novembre e sarà incentrata sulla tematica “Best of” del festival. Verranno proiettati per tre giorni i migliori cortometraggi di filmaker originari da tutto il mondo (USA, Olanda, Francia, Israele, Serbia, Romania, Svizzera, Germania, Grecia, Belgio, Lussemburgo, Canada, Ucraina, Polonia, Messico,Iran & Afghanistan). Imperdibile sarà anche la sezione “Cartoni animati del PFF”.

Quello che per tutti era quindi ormai un villaggio fantasma torna a mettersi in movimento, permettendo anche quest’anno alla cultura di prendersi lo spazio che merita.

Per maggiori info:

www.pentedattilofilmfestival.net.