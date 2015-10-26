Al via il Corso di Formazione dal titolo ‘Musei e dintorni: laboratori per la didattica’

Il nuovo sistema dei Musei, intesi anche come fonti privilegiate per la conoscenza del territorio, e le sinergie con la scuola saranno al centro della Conferenza Stampa che si terrà Mercoledì 28 ottobre 2015 alle ore 10.00 nella “Piazza” del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per annunciare l’avvio del Corso di Formazione per docenti, a carattere nazionale, dal titolo “Musei e dintorni: laboratori per la didattica” e per illustrare il Progetto Nazionale di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini” e l’offerta formativa completa della sezione.

Saranno presenti, tra gli altri, il direttore del Museo, dott. Carmelo Malacrino, la Presidente della sezione reggina di Italia Nostra, prof.ssa Angela Martino, le referenti del settore Educazione al Patrimonio Culturale, prof.sse Maria Chiriatti e Giuditta Casile.