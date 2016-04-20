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Al via il laboratorio ‘Crea la tua Carta’

Un pomeriggio al Parco Ecolandia per impastare polpa di cellulosa e creare fogli di carta originali, con spezie, foglie e fiori

20 Aprile 2016 - 12:14 | di Vincenzo Comi

Laboratorio Crea la tua carta: fogli di carta artigianale al Parco Ecolandia

Laboratori Raminghi” torna con un nuovo corso manuale, questa volta in collaborazione con Littera Antiqua di Torino.

Sabato 18 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nella splendida e suggestiva cornice del Parco Ecolandia, avrà luogo il laboratorio “Crea la tua carta”, un workshop base per imparare ad “impastare” polpa di cellulosa e creare, con telai di legno, fogli di carta originali da personalizzare e profumare con spezie e polvere di caffè, decorare con foglie e fiori, e colorare con elementi naturali.

Il workshop vuole essere un’occasione per dare spazio alla creatività, vivere qualche ora di condivisione, e imparare le tecniche base di una semplice arte manuale.

Per i partecipanti sarà inoltre possibile visitare Ecolandia, il Parco Ludico Tecnologico Ambientale della periferia nord della città, con le sue attrazioni, trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta.

I posti sono limitati. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com o 329.4435864.

Locandina del laboratorio Crea la tua carta di Laboratori Raminghi al Parco Ecolandia

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