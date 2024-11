Al via il Mese della Moda

La Camera Regionale Arti e Moda Calabria e il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” presentano “Il Mese della Moda” – prima edizione.

La manifestazione che si articola con una mostra centrata sulla moda e sulla profumazione, workshop e una sfilata finale (23 maggio), vuole essere un contributo culturale all’area metropolitana della città di Reggio Calabria.

Oltre agli abiti e gioielli esposti, l’ospite d’onore sarà il Bergamotto, visto dalla parte della sua “essenza”, ovvero come ingrediente principale per l’alta profumazione e l’alta cosmesi.

La valorizzazione del bergamotto rientra nella cornice tematica di Expò 2015, dove il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” è l’unico Istituto Scolastico, per tipologia di scuola, a rappresentare l’“Expo e Territori” in Calabria, accogliendo nel territorio della provincia di Reggio Calabria le 145 delegazioni straniere previste. La Camera Regionale Arti e Moda Calabria è in partnership con il Liceo Artistico Preti – Frangipane.

Expo e territori infatti è una iniziativa promossa dal Governo italiano per valorizzare le aree del Paese in occasione dell’esposizione Expo Milano 2015. Il progetto, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è realizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con il supporto operativo di Invitalia. Sono coinvolte 19 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e 5 Ministeri (Politiche Agricole, alimentari e Forestali; Beni e attività culturali e turismo; Esteri; Istruzione, università e ricerca; Ambiente, tutela del territorio e del mare).

Si annunciano importanti obiettivi di Expo e Territori che sono incentrati principalmente:

– nella valorizzazione delle aree del Paese comprese le dotazioni delle risorse (culturali, ambientali, del “saper fare” in particolare rispetto ai temi dell’EXPO) che possano divenire destinatarie di flussi provenienti dall’Expo;

– nella promozione a livello internazionale delle risorse territoriali della Regioni Italiane;

– nell’attivare effetti di competitività dei territori e dei sistemi produttivi e innescare processi di sviluppo e crescita basati sulla valorizzazione delle loro risorse.

Per la provincia di Reggio Calabria, la Regione Calabria ha proposto la propria offerta culturale mirata alla promozione della filiera del bergamotto, al coinvolgimento del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria (con i suoi bronzi di Riace), oltre agli itinerari culturali specifici, tra questi l’Area Grecanica e il sito archeologico di Monasterace. E’ su questa offerta culturale che gli studenti del Liceo Artistico presteranno il proprio contributo.

La prima edizione del mese della moda perciò è orientata alla valorizzazione delle risorse professionali e territoriali della Calabria coniugando gusto del vestire e piacere della profumazione. E quando si parla di profumazione si chiama in causa il principe degli oli essenziali, ovvero il Bergamotto, l’importante agrume la cui “essenza” è l’ingrediente di base per tutti i profumi ed oggi è l’ospite eccezionale dell’Expo 2015. Vale la pena ricordare a tal proposito che la Calabria è il maggiore produttore mondiale di bergamotto e la provincia di Reggio Calabria è il luogo dove esso trova la sua sede naturale.

Per tutti questi motivi, il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” e la Camera Regionale Arti e Moda Calabria sono convinti che investire nel comparto moda, compreso gli accessori, e nella profumazione in Calabria può costituire la giusta opportunità per costruire una visione moderna e aperta dell’intera Regione. Può rappresentare cioè un nuovo modo di guardare e guardarsi in una prospettiva di sviluppo consapevole e ancorato alla propria storia e tradizione che può indurre ad importanti effetti in termini di competitività del territorio e dei sistemi produttivi territoriali.

Il mese della moda dunque, vuole porsi come una nuova opportunità che parta dagli studenti per avviare un cambio di tendenza verso una modalità più moderna e consapevole per fare didattica e cultura imprenditoriale.