Al via il Taormina Film Fest 2015 con Richard Gere e tante altre star

di Eva Curatola – Il festival di Taormina è pronto per una nuova Edizione, la 61ª. Famoso per la consegna dei David di Donatello e dei Nastri D’Argento, il Film Fest è conosciuto soprattutto per la presenza, ogni anno, di grandi attori, produttori e registi, sia italiani che stranieri, che hanno fatto la storia del cinema.

Ospite speciale di quest’anno il sessantaseienne Richard Gere, scapolo d’oro che con le sue interpretazioni ha fatto sognare le donne di tutto il mondo. Tra le sue pellicole più famose ricordiamo Pretty Woman, American Gigoló, Ufficiale e Gentiluomo.

L’attore sarà a Taormina il 17 giugno, protagonista della Taoclass condotta da Claudio Masenza.

“Sono molto contenta che Richard Gere abbia accettato l’invito del Festival,” ha dichiarato Tiziana Rocca General Manager, “Avere un personaggio del suo calibro è veramente un onore per la nostra manifestazione.”

Sul palco del Teatro Antico sarà presente anche l’affascinante Rosario Dawson, che riceverà il premio Humanitarian Taormina Awards per il progetto Studio 189, che ha come scopo la liberazione della figura femminile, attraverso la moda, in quelle culture in cui le donne sono ancora vittime di violenza.

Non possiamo però tralasciare gli ospiti italiani, sarà infatti presente tutto il cast del film “Torno indietro e cambio vita” la nuova commedia di Carlo Vanzina, tra questi: Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini, Max Tortora, Paola Minaccioni.