Al via la 13°edizione del Torneo del Mediterraneo

Oggi inizia il 13° Torneo del Mediterraneo che si svolgerà a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017.

Quattro rappresentative in scena ospitate dalla Fip Calabria nello splendido scenario della costa ionica.

La rappresentativa calabrese dei 2003 se la vedrà con la concorrenza dei pari-età in arrivo dalla Campania,Sicilia e Basilicata.

Il calendario delle gare è il seguente:

Venerdi 23 giugno 2017

ore 17.00: CALABRIA-SICILIA ore 19.00: BASILICATA-CAMPANIA

Sabato 24 giugno 2017

ore 17.00: SICILIA-BASILICATA ore 19.00: CAMPANIA-CALABRIA

Domenica 25 giugno 2017

ore 09.00: BASILICATA-CALABRIA ore 11.00: SICILIA-CAMPANIA

La forte Sicilia manderà in campo i seguenti atleti: Lamia Giorgio,Piarchak, Vladislav,Gallo, Francisco,Saccone Alberto,Dore Giorgio,Elia Ruggero,Causapruno Edoardo,Simon Andrew,Farruggio Andrea,Salvo Davide

Papandrea Giuseppe; La Basilicata si affiderà all’accompagnatore Gianfranco Pace, al Coach Simone Casolrelli ed al Preparatore fisico Mario Viggiani. Il roster è composto da Mattia Cascone,Antonio Claps,Giuseppe Francesco Galgalo,Rocco Giampietruzzi,Mario Grossi,Simone Laguardia,Pasquale Lonato,Dino Montanarella,Daniele Montemurro,Michele Plasmati,Michele Rando,Francesco Scalcione; La rappresentativa della Campania, invece, scenderà in campo accompagnata dal dirigente Giuseppe Gallo e dai Coach Francesco Olivo e Ciro Abete.

In campo Claudio Aldi Marco Calaja, Domenico Capezzone, Francesco Chiapparone, Emanuele D’Addio,Lorenzo De Blasi,Pier Luigi Di Palmi, Alessio Iavazzi,Lorenzo Lella, Alessandro Mansi, Davide Mastropietro e Sabato Russo.

I padroni di casa, infine saranno accompagnati dal dirigente Roberto Petronio, dal Referente Tecnico Territoriale Coach Bolignano, dal preparatore fisico Valerio Tolomeo e dai Coach Iliano Sant’Ambrogio e Massimo Desumma.

In campo: Christian Artuso,Andrea Bianchi, Domenico Brugnano,Alessandro Cersosimo,Mario Falzetta,Fabio Fazzari,Giovanni Laruffa,Rosario Lollio,Matteo Mastria,Luciano Scarpino,Andrea Sestito e Matteo Velonà.

