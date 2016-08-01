Al via la 6^ Festa della Poesia d’Estate

L’Associazione Culturale Anassilaos promuove nei giorni di martedì 2, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto 2016 , presso il Chiostro di San Giorgio al Corso, la 6^ Festa della Poesia d’Estate.

La manifestazione, dedicata alla poesia universale e ai poeti di tutto il mondo, antichi, moderni e contemporanei, che hanno il ruolo e il compito, attraverso l’espressione poetica, di promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, la comunicazione e la pace, sarà introdotta e condotta nei suoi diversi momenti dalla Dr.ssa Maria Festa, Presidente d’Onore dell’Anassilaos, dalla Prof.ssa Francesca Neri, Responsabile della Sezione Letteratura dell’Anassilaos, dalla Prof.ssa Pina De Felice e Lilly Arcudi, rispettivamente Responsabile e Vice responsabile della Sezione Poesia dell’Associazione, con la collaborazione e la partecipazione dei poeti del “Lunedì della Poesia”.

Il programma: apertura e serate dal 2 al 5 agosto

MARTEDI’ 2 AGOSTO ORE 20,30

CHIOSTRO SAN GIORGIO AL CORSO

Inaugurazione della Festa. Proiezione di un video realizzato da Giacomo Marcianò, responsabile Comunicazione di Anassilaos, dedicato ai poeti d’ogni tempo sul tema “La Voce del Cuore, la Voce di Dio- the Voice of Heart, the Voice of God ” con la partecipazione di Fatima Ranieri, ballerina, responsabile “Danza” dell’Associazione Culturale Anassilaos, membro del “CID”, Consiglio Internazionale della Danza dell’Unesco (International Dance Council / Conseil international de la Danse). Presenta Maria Festa, introduce Pina De Felice. Lettura di poeti della poesia universale, in lingua originale e/o in traduzione con la partecipazione dei poeti e degli amici che animano i Lunedì della Poesia nonché di alcuni ospiti, il Prof. Franco Catalano, che leggerà brani di poeti latini, il Dott. Pietro Cutrupi che leggerà brani di poeti arabi, la prof.ssa Inna Koblenz e la Prof.ssa Eugenia Koblenz che leggeranno liriche di Achmatova, Mandelstam, Pasternak e Cvetaeva nonché dei poeti ucraini Lesia Ucrainka e Lina Kostenko.

GIOVEDI’ 4 AGOSTO ORE 20,30

CHIOSTRO SAN GIORGIO AL CORSO

La serata è dedicata alla poesia in lingua italiana e in altri idiomi. Tema “I poeti parlano e recitano”. Reading “libero” di versi e parole affidato ai poeti dei “Lunedì della Poesia” e agli altri partecipanti ai quali è concesso un piccolo spazio – 3 minuti circa – per presentarsi e leggere i versi propri o di altri poeti. Presenta Francesca Neri, introduce Lilly Arcudi.

VENERDI’ 5 AGOSTO ORE 20,30

CHIOSTRO SAN GIORGIO AL CORSO

La serata è dedicata alla poesia in lingua non nazionale (vernacolo). Ai partecipanti è concesso un piccolo spazio – 3 minuti circa – per presentarsi e leggere i versi propri o di altri poeti. Introduce Pina De Felice. L’incontro sarà aperto da un recital dedicato alla grande poesia in vernacolo curato da Nanni Barbaro.

Gli ultimi due giorni: poeti per la pace e omaggi

SABATO 6 AGOSTO ORE 20,30 CHIOSTRO SAN GIORGIO AL CORSO

Nell’anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki (9 agosto) incontro sul tema “Poeti per la pace”. Lettura di testi poetici e di riflessioni sulla pace di poeti della poesia universale. In apertura un video realizzato da Giacomo Marcianò sul tema “Guerra e pace” e intervento della danzatrice Fatima Ranieri.

DOMENICA 7 AGOSTO ORE 20,30

CHIOSTRO SAN GIORGIO AL CORSO

Omaggi. Pina De Felice commemora il poeta reggino Gaetano Previtera. Daniela Scuncia presenta Dino Campana (1885-1932) e i suoi “Canti Orfici”. Pietro Cutrupi presenta il pota siriano Nizar Qabbani (1923-1998). Carlo Menga parla della “poesia metasemantica di Fosco Maraini (1912-2004) . A tutti i relatori sono concessi 15 minuti. A conclusione – nel 4^ Centenario della morte di William Shakespeare – letture di brani scelti dell’opera del Bardo inglese a cura di Nanni Barbaro con la partecipazione di Irene Polimeni, Francesca Romeo, Gaetano Campolo.