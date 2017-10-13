Finalmente ci siamo. Dopo 40 lunghissimi giorni di preparazione inizia domani il campionato della Vis Reggio Calabria, di scena al Centro sportivo Modena contro la Scuola di Basket Viola. I reggini si presentano ai nastri di partenza del massimo campionato dilettantistico regionale rinnovati per nove/dodicesimi, con l’intenzione anche quest’anno di dare fastidio alla favoritissima Lamezia, compagine alla quale hanno conteso fino all’atto conclusivo della passata stagione il titolo di campione regionale.

Le conferme e i nuovi arrivi

Sono solo tre le conferme rispetto al torneo 2016/2017: l’inglese Warwick, alla sua quarta stagione consecutiva alla Vis, il foggiano Lobasso e l’esperto reggino Rizzieri. Alla dolorosa rinuncia forzata a capitan Tramontana, dovuta a motivi lavorativi, la dirigenza, con in testa il presidente dg Luigi Di Bernardo, ha ovviato con innesti di qualità in tutti i settori. Sono arrivati il gigante lituano Skurdauskas, il talentuoso under bosniaco Spasojevic e il poker di ex Val Gallico composto da Barrile, Viglianisi, Soldatesca e Neri.

Tutti cestisti funzionali al progetto tecnico del neo coach Peppe Polimeni. A completare il roster il 2002 Fazzari e altri due elementi del florido settore giovanile che, di volta in volta, verranno aggregati a rotazione.

Le parole di coach Polimeni

L’allenatore dei bianco/amaranto, anch’egli proveniente dal Val Gallico, presenta così la sfida di domani contro i giovani della Viola: “Non vediamo l’ora di iniziare – afferma coach Polimeni. Siamo carichi al punto giusto. Abbiamo lavorato duramente in queste settimane, con grande voglia e intensità. Affronteremo una squadra ben allenata che corre molto e che può metterci in difficoltà a livello atletico. Dovremo scendere sul parquet con le giuste attenzioni e iniziare questo campionato nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento di squadra”.

Palla a due alle 18 di sabato 14 ottobre al Pianeta Viola.

Arbitrerà la coppia formata da Roberto Viglianisi di Villa e Fabio Politi di Reggio Calabria.