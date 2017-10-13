Al via la C silver Calabria. Vis in anticipo a Modena contro la SBV
Dopo 40 giorni di preparazione la Vis Reggio Calabria esordisce in C Silver contro la Scuola di Basket Viola, con roster rinnovato per nove dodicesimi
13 Ottobre 2017 - 11:36 | di Vincenzo Comi
Finalmente ci siamo. Dopo 40 lunghissimi giorni di preparazione inizia domani il campionato della Vis Reggio Calabria, di scena al Centro sportivo Modena contro la Scuola di Basket Viola. I reggini si presentano ai nastri di partenza del massimo campionato dilettantistico regionale rinnovati per nove/dodicesimi, con l’intenzione anche quest’anno di dare fastidio alla favoritissima Lamezia, compagine alla quale hanno conteso fino all’atto conclusivo della passata stagione il titolo di campione regionale.
Le conferme e i nuovi arrivi
Sono solo tre le conferme rispetto al torneo 2016/2017: l’inglese Warwick, alla sua quarta stagione consecutiva alla Vis, il foggiano Lobasso e l’esperto reggino Rizzieri. Alla dolorosa rinuncia forzata a capitan Tramontana, dovuta a motivi lavorativi, la dirigenza, con in testa il presidente dg Luigi Di Bernardo, ha ovviato con innesti di qualità in tutti i settori. Sono arrivati il gigante lituano Skurdauskas, il talentuoso under bosniaco Spasojevic e il poker di ex Val Gallico composto da Barrile, Viglianisi, Soldatesca e Neri.
Tutti cestisti funzionali al progetto tecnico del neo coach Peppe Polimeni. A completare il roster il 2002 Fazzari e altri due elementi del florido settore giovanile che, di volta in volta, verranno aggregati a rotazione.
Le parole di coach Polimeni
L’allenatore dei bianco/amaranto, anch’egli proveniente dal Val Gallico, presenta così la sfida di domani contro i giovani della Viola: “Non vediamo l’ora di iniziare – afferma coach Polimeni. Siamo carichi al punto giusto. Abbiamo lavorato duramente in queste settimane, con grande voglia e intensità. Affronteremo una squadra ben allenata che corre molto e che può metterci in difficoltà a livello atletico. Dovremo scendere sul parquet con le giuste attenzioni e iniziare questo campionato nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento di squadra”.
Palla a due alle 18 di sabato 14 ottobre al Pianeta Viola.
Arbitrerà la coppia formata da Roberto Viglianisi di Villa e Fabio Politi di Reggio Calabria.
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