Al via la III edizione ASC Weekend&Sport 2017

Dal 2 al 4 giugno tre giorni di sport e discipline all'aperto con professionisti da tutta Italia e il cabaret di Gennaro Calabrese

Giunto alla terza edizione ASC Weekend&Sport, pensato con l’ambizione di stimolare ed incontrare il movimento del “turismo sportivo”, coniugando la possibilità di conoscere e vivere un territorio a 360°.

Da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno, tre giorni dedicati alla conoscenza e alla pratica di una vasta selezione di sport e discipline praticate all’aperto il tutto sotto la direzione di professionisti del settore provenienti da tutta Italia e non solo. L’organizzazione per questa terza edizione ha puntato su una offerta qualitativa di alto spessore.

Gli ospiti e i professionisti

Saranno presenti artisti internazionali del calibro di Ronny Maden (salsa cubana), Gabriela Perea e Gustavo Guarnieri (tango), Marco D’Angelo (vocali coach), Mario “Bobo” Nucera (hip hop), presenter a livello nazionale come Barbara Toffano (bootcamp e indoor cycling), Filippo De Salvo (Pilates), Costantino Scaglione (canto), Raffaele Ciotola (Karate), Monia Petrizzelli e Benny Lucenti (GymPX), Emanuela Crispo (acquafitness) e tanti eccellenti professionisti calabresi che oprano da anni nel mondo del fitness come Demetrio Errigo, Mimma Familiari, Luigia Greco, Francesco Paolicelli e Lucio Logiercio (indoor cycling), Augusta Ricciardi (danza moderna), Giandomenico Palmieri (break dance e acrobatica), Francesca Carrozzo (hip hop), Luca Armeni ( kizomba), Maria Cataldo (zouk style), Domenic Scaglione (danza), Clara Calabrò (zumba), Francesco Praticò (MTB), Rita Perrone (balli sociali), Antonio Eder (Softair), Dino Toscano (tango).

Oltre alle attività sportive gli ospiti potranno godere dello spettacolo di cabaret di un grande artista reggino: Gennaro Calabrese.

Un “pretesto” perfetto per organizzare una piccola vacanza e portarsi dietro familiari, amici e parenti.

La location, il Nicotera Beach Village

Il Nicotera Beach Village grazie alla sua posizione e conformazione, oltre che all’impareggiabile bellezza, è la location ideale, in grado di soddisfare i requisiti per la pratica di moltissimi sport di mare e di terra. Ambiente, Cultura, Tradizioni e naturalmente Sport per un’esperienza indimenticabile!

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