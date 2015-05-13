Al via la manifestazione “A Maggio il Tango è….. Istrionico!”

Dal 12 maggio ore 20,00 fino a domenica 24 tre Grandi Artisti Ballerini da Buenos Aires saranno ospiti in città.

L’intera manifestazione prevede due Eventi con Stages, Milongas e Show. Il primo vede protagonisti una singolare coppia nel panorama porteno Helen La Vikinga e Javier Guiraldi.

La Maestra Ballerina Helen “La Vikinga” Halldórsdóttir, di origine islandese è oggi a Buenos Aires una esponente di quella filosofia di tango chiamato “Queer”, o tango del cambio di ruolo. In questa sua prima volta in Calabria si esibirà in coppia con Javier Guiraldi, Maestro, ballerino, grande Dj e studioso della storia del Tango dalle origini ai nostri giorni. Insieme hanno programmato di condurci ad “Esplorare i vari canali nel gioco tanghero“. Infine saranno protagonisti di una grande esibizione nella serata di venerdì 15 Maggio alla Luna Ribelle.

Il Maggio istrionico di Cascabelito proseguirà con un terzo artista, una delle più sorprendenti rivelazioni tanghere degli ultimi anni, Lucas Fernandes, il quale ha scelto Reggio Calabria come tappa italiana del suo tuor europeo e di omaggiarci del suo grande Talento.

Per info e prenotazioni agli stages:

-3934309063 / -3338110462

oppure

Fb: Cascabelito Reggio Calabria

e-mail: cascabelitoassociazioneculturale@yahoo.it