Al via la Sagra della Castagna a S. Stefano in Aspromonte

S.Stefano, come ogni anno, si prepara a celebrare la Sagra della Castagna.

Al via l’ 1 Novembre l’edizione 2015 della manifestazione gastronomica: uno degli eventi autunnali più attesi in Aspromonte. Protagonisti della tavola, saranno l’eccellenza e la qualità dei prodotti territoriali con al centro la castagna pronta ad essere gustata in tutte le sue declinazioni gastronomiche: dalle caldarroste ai dolci.

“Con questa rassegna, puntiamo ad esaltare i nostri prodotti tipici, valorizzando nel contempo le nostre altre risorse di cui ci fregiamo”.

Organizzata dall’Associazione Proloco di S.Stefano in Aspromonte la kermesse stefanita vanta numeri importanti in termini di presenze con risvolti significativi anche in ottica turistica. Migliaia i visitatori giunti, nelle passate edizioni, nel paese aspromontano. Tantissimi gli stands che delizieranno i palati dei buongustai. S.Stefano sarà pronto, dunque, ad accogliere, con la grande ospitalità che da sempre lo contraddistingue, i visitatori offrendo loro una suggestiva esperienza polisensoriale. Tutto ruoterà intorno alla castagna ed ai piatti della tradizione culinaria locale.

Fonte: https://www.facebook.com/events/1649319962019611/