Al via le attività dell’Associazione Interculturale International House, un contributo concreto per la formazione di studenti e docenti perché la cultura e la formazione fanno la differenza

L’Associazione Interculturale International House è lieta di comunicare l’inizio delle attività didattiche e formative e invita tutti gli interessati giovedì 1 Ottobre 2015 alle ore 16:00, presso la sede sita a Reggio Calabria in Via Santa Lucia al Parco 9, all’incontro di presentazione del programma generale dei corsi.

Corsi di lingua per ogni livello

In quest’occasione verranno presentati tutti i diversi percorsi formativi messi in calendario dall’Associazione: corsi standard di lingua straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, giapponese, cinese) ad ogni livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), corsi e conversazioni individuali e di gruppo con docenti madrelingua sempre con programmi preparatori al conseguimento di certificazioni internazionali.

Sono inoltre inseriti in calendario anche i corsi preparatori per la certificazione DITALS di I e di II Livello, per i quali l’Associazione si è distinta nel territorio calabrese ottenendo nel 2015 il titolo di Ente Monitorato di Qualità Ditals (EMQ). Tra le novità di quest’anno si segnala quella rivolta agli insegnanti di ogni ordine e grado, che riceveranno in omaggio una tessera EIPASS del valore di € 150,00 per il conseguimento di una certificazione informatica EIPASS, a scelta fra le 13 presenti in catalogo, se si iscriveranno al corso preparatorio DITALS di I o II Livello. Diverse sono anche le agevolazioni previste per gli studenti che abitano fuori dalla provincia reggina e per i soci che da anni riconfermano il loro sostegno all’Associazione Interculturale International House.

Orari della segreteria

La segreteria associativa è aperta al pubblico dal lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0965.891698 oppure la mail info@internationalhouse.it