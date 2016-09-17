Al via le prenotazioni per gli spettacoli mattutini di ‘Notre dame de Paris’
Ottomila biglietti per le scuole a 14,50 euro per le due matinée del 25 e 26 novembre al Palacalafiore, unica tappa calabrese del musical
17 Settembre 2016 - 13:20 | di Redazione
notre dame de paris - quasimodo esmeralda febo
Con la riapertura delle scuole, sono subito ripartite le prenotazioni per gli spettacoli mattutini delle ore 10.30 dei giorni 25 e 26 novembre dell’Opera Musicale dei Record “Notre Dame de Paris”, in arrivo per l’unica tappa in Calabria, con il cast originale e le sue imponenti scenografie, al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio. Per la Calabria è un attesissimo ritorno, quattordici anni dopo la prima assoluta del 2002 a Catanzaro e la replica del 2004 a Reggio.
Ottomila biglietti per le scuole a prezzo ridotto
Mentre prosegue a gran ritmo la prevendita per i serali in tutti i punti Ticketone, cresce la febbre per l’eccezionale evento anche tra gli studenti e i docenti di tutta la regione. Il promoter Ruggero Pegna rende noto che “sono ottomila i biglietti disponibili per le scuole, suddivisi tra i due spettacoli, al prezzo ridotto di euro 14,50 ciascuno, oltre ad una gratuità per un docente ogni quindici studenti, come già avvenuto per i due precedenti colossal musicali I Promessi Sposi e Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo, andati in scena nello stesso palasport”.
Per partecipare a questi spettacoli delle ore 10.30, è necessario rivolgersi direttamente alla Show Net di Ruggero Pegna, telefonando allo 0968441888 oppure scrivendo a info@ruggeropegna.it per ricevere la scheda di prenotazione da restituire compilata. Per tutte le informazioni su settori, prezzi, sconti per gruppi e spettacoli scolastici, è possibile anche consultare il sito web www.ruggeropegna.it.
Il team artistico dell’opera di Riccardo Cocciante
L’Opera musicale “Notte Dame De Paris”, prodotta da David Zard, è un’alchimia unica e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma di Riccardo Cocciante per le musiche e di Pasquale Panella per i testi nella versione italiana. Le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Müller; i costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Rätz. Un team di artisti di primo livello, diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu, hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro.
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