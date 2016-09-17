Al via le prenotazioni per gli spettacoli mattutini di ‘Notre dame de Paris’

Con la riapertura delle scuole, sono subito ripartite le prenotazioni per gli spettacoli mattutini delle ore 10.30 dei giorni 25 e 26 novembre dell’Opera Musicale dei Record “Notre Dame de Paris”, in arrivo per l’unica tappa in Calabria, con il cast originale e le sue imponenti scenografie, al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio. Per la Calabria è un attesissimo ritorno, quattordici anni dopo la prima assoluta del 2002 a Catanzaro e la replica del 2004 a Reggio.

Ottomila biglietti per le scuole a prezzo ridotto

Mentre prosegue a gran ritmo la prevendita per i serali in tutti i punti Ticketone, cresce la febbre per l’eccezionale evento anche tra gli studenti e i docenti di tutta la regione. Il promoter Ruggero Pegna rende noto che “sono ottomila i biglietti disponibili per le scuole, suddivisi tra i due spettacoli, al prezzo ridotto di euro 14,50 ciascuno, oltre ad una gratuità per un docente ogni quindici studenti, come già avvenuto per i due precedenti colossal musicali I Promessi Sposi e Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo, andati in scena nello stesso palasport”.

Per partecipare a questi spettacoli delle ore 10.30, è necessario rivolgersi direttamente alla Show Net di Ruggero Pegna, telefonando allo 0968441888 oppure scrivendo a info@ruggeropegna.it per ricevere la scheda di prenotazione da restituire compilata. Per tutte le informazioni su settori, prezzi, sconti per gruppi e spettacoli scolastici, è possibile anche consultare il sito web www.ruggeropegna.it.

Il team artistico dell’opera di Riccardo Cocciante

L’Opera musicale “Notte Dame De Paris”, prodotta da David Zard, è un’alchimia unica e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma di Riccardo Cocciante per le musiche e di Pasquale Panella per i testi nella versione italiana. Le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Müller; i costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Rätz. Un team di artisti di primo livello, diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu, hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro.