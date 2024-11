Al via l’undicesimo forum della Coldiretti Calabria

Composition with vegetables and fruits in wicker basket

Giovedì 17 dicembre p.v. dalle 9,00 si svolgeranno al “Centro Congressi La Principessa” a Campora San Giovanni – Amantea(CS) i Forum Regionale della Coldiretti Calabria e dell’ANBI Calabria, giunti alla undicesima edizione per i temi dell’agricoltura e dell’alimentazione e alla sesta su Bonifica e Irrigazione, dedicato alla multifunzionalità dei Consorzi di Bonifica sempre di più essenziali per il territorio e le comunità. Gli attesi e importanti appuntamenti annuali, partendo dall’eredità di Expo Milanoavranno il fulcro nell’innovazione che riguarda l’agricoltura calabrese, e spaziano dal progetto operativo della filiera agricola italiana, alle tematiche delle agromafie, della contraffazione e del cibo italiano, degli investimenti nella programmazione Comunitaria 2014-2020, all’esaltazione e valorizzazione di quelle che sono la storia, le bellezze archeologiche e culturali della nostra Regione che sono un valore aggiunto. I Forum, sono ormai una realtà consolidata e innovativa che in questi anni, Coldiretti e ANBI Calabria stanno portando avanti, chiamando a discutere esperti e rappresentanti delle Istituzioni su temi rilevanti del territorio, dell’agricoltura e dell’alimentazione. I Forum guardano avanti e anticipano, proposte e raccolgono indicazioni per rafforzare sempre di più la Calabria bella, vera che piace e vince. I Forum prenderanno avvio con l’apertura dei lavori da parte del Presidente Regionale Pietro Molinaro. Saranno presenti al massimo livello, rappresentanti politici e dirigenziali della Regione Calabria, parlamentari nazionali, sindaci, dirigenti nazionali e regionali della Coldiretti e dell’ANBI, esponenti della magistratura e di primarie strutture economiche, agricole ed agroalimentari, rappresentanti di forze sociali e associazioni. Nel corso dell’importante giornata, in un apposito salone, saranno esposte e presentate le eccellenze agroalimentari calabresi e le start-up imprenditoriali condotte da giovani con le innovazioni più significative a testimonianza di un rinnovato ruolo dell’agricoltura e della sua capacità di creare sviluppo vero e occupazione diretta e indiretta, come confermano gli indicatori economici.