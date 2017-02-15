Al via i nuovi corsi base di fotografia de Il cerchio dell’immagine

Sedi in sette città, 16 lezioni in quattro mesi e fotocamera con modalità manuale: al via i corsi base de Il cerchio dell'immagine, con seminari e workshop

Verranno avviati la prossima settimana i nuovi corsi base di fotografia promossi dall’associazione Il cerchio dell’immagine nelle sedi di Reggio Calabria (dal 23 febbraio), Messina (dal 20 febbraio), Siderno (dal 22 febbraio), Pizzo Calabro (dal 24 febbraio), Lamezia Terme (dal 22 febbraio), Catanzaro Lido (dal 23 febbraio) e Cosenza (dal 21 febbraio).

Durata e requisiti del corso base

Il corso di fotografia ha una durata di 4 mesi ed è composto da 16 lezioni (un incontro a settimana di 2 ore) durante le quali gli allievi si cimenteranno nelle diverse specializzazioni fotografiche. È obbligatorio ai fini del corso possedere una Fotocamera Reflex / Bridge / Mirrorless che abbia la modalità manuale.

Affrettati ad iscriverti! Ultimi posti disponibili!

Per ulteriori informazioni, contatta la segreteria. Infoline: 0965.591007

oppure scrivici info@servizifotografici.net

SEMINARI DEL CERCHIO. SI FA PRESTO A DIRE BIANCO E NERO

EIZO Italia ed il laboratorio Stampafineart.net presentano

Il seminario sulla post-produzione in bianco e nero

SI FA PRESTO A DIRE BIANCO E NERO

Tecniche di post-produzione per la fotografia digitale in bianco e nero

17 marzo ore 18.30

con il fotografo Alessandro Mallamaci

Quanti modi esistono per creare un’immagine in bianco e nero? Quanti consentono di avere controllo sul risultato? Ecco una breve introduzione alla post-produzione in bianco e nero e allo sviluppo di una visione in bianco e nero.

Argomenti trattati

Bianco e nero, un problema di post-produzione o di visione?

Colori primari e metodi colore

Tecniche di post-produzione per la fotografia in bianco e nero

I canali e il bianco e nero

Analisi di un caso esemplare

Per maggiori informazioni clicca qui

WORKSHOP DI POST-PRODUZIONE E VISUALIZZAZIONE CON ALESSANDRO MALLAMACI

25-26 marzo 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

con il fotografo Alessandro Mallamaci

Il workshop ha lo scopo di insegnare tecniche di post-produzione mirate al raggiungimento di un risultato visualizzato.

La post-produzione non è fine a se stessa, bensì è parte di un processo di creazione dell’immagine che inizia nella mente del fotografo, passa attraverso lo scatto e termina coi processi di stampa o proiezione dell’immagine. La post produzione deve durare tre minuti per ciascuna immagine, in caso contrario vuol dire che lo scatto non c’è.

Il workshop ha lo scopo di mostrare tecniche semplici ed estremamente veloci per l’ottimizzazione delle proprie fotografie.

Come diventare soci dell’associazione

DIVENTA SOCIO

Vuoi partecipare ai nostri eventi? Vuoi entrare a far parte di una community giovane e attiva con la mission di promuovere la comunicazione visiva nel sud d’Italia? Diventa Socio!

È in corso la campagna tesseramento 2017 che ti darà la possibilità di accedere a tutte le iniziative organizzate dalla nostra associazione e di usufruire di particolari agevolazioni sull’offerta formativa. Dal corso base o intermedio di fotografia, a quelli più specifici, come il corso di fashion photography o di Photoshop.

A chi è già socio/a ricordiamo che la tessera 2016 è scaduta il 31 dicembre 2016. Affrettati a rinnovarla!