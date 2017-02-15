Ultimi posti per i corsi di fotografia dell’associazione Il cerchio dell’immagine
Sette sedi tra Calabria e Messina, 16 lezioni teoriche e pratiche e un attestato finale: ultimi posti per i corsi base di fotografia
15 Febbraio 2017 - 16:52 | di Federica Geria
Verranno avviati la prossima settimana i nuovi corsi base di fotografia promossi dall’associazione Il cerchio dell’immagine nelle sedi di Reggio Calabria (dal 23 febbraio), Messina (dal 20 febbraio), Siderno (dal 22 febbraio), Pizzo Calabro (dal 24 febbraio), Lamezia Terme (dal 22 febbraio), Catanzaro Lido (dal 23 febbraio) e Cosenza (dal 21 febbraio).
Un’occasione unica per esplorare il mondo della fotografia con l’aiuto di qualificati professionisti del settore, con l’idea che fotografare non significa dedicarsi a un mero esercizio stilistico, bensì narrare con le immagini.
Il corso di fotografia ha una durata di 4 mesi ed è composto da 16 lezioni (un incontro a settimana di 2 ore) durante le quali gli allievi si cimenteranno nelle diverse specializzazioni fotografiche.
Il corso si articola in lezioni teoriche e pratiche nelle quali gli allievi, oltre a cimentarsi in diverse specializzazioni fotografiche (ritratto, paesaggio, architettura, still life, wedding, storytelling), potranno conoscere gli aspetti più importanti della fotografia contemporanea, incluse le lezioni dei grandi maestri, al fine di arricchire il proprio bagaglio. Questo aspetto, unito alla revisione costante del proprio lavoro, consentirà di sviluppare senso critico e capacità di analisi.
Al termine del corso gli allievi, anche chi di loro in principio non aveva alcuna conoscenza tecnica, inizieranno a possedere gli strumenti necessari per fare fotografia con il giusto approccio. Verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
Visita il sito per ulteriori informazioni: http://corsi.servizifotografici.net
Infoline: 0965.591007 oppure scrivici info@servizifotografici.net
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