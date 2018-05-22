Il tema della XVI edizione del Progetto Gutenberg è 'L'ordine e il caos': al Campanella gli allievi incontrano Graziani, Marzano e Spina

“L’ordine e il caos” è il tema della XVI edizione del Progetto Gutenberg, Fiera del Libro, della Multimedialità e della Musica, che è volto alla promozione della lettura e coinvolge le scuole di ogni ordine e grado del territorio calabrese. La manifestazione avrà luogo dal 21 al 26 maggio con circa centocinquanta incontri con romanzieri, filosofi, scienziati, autori e intellettuali di rilevanza nazionale ed internazionale.

Il Liceo Classico “T. Campanella”, che aderisce anche quest’anno all’iniziativa, ospiterà tre illustri scrittori che presenteranno agli allievi i loro volumi e si intratterranno con gli stessi nei dibattiti che seguiranno.

Il primo ospite sarà Graziano Graziani, scrittore e critico, giornalista di Rai 3 Fahrenheit che, mercoledì 23 Maggio alle 11.00, presenterà il libro “Atlante delle micronazioni“, un atlante di storie e personaggi, una geografia di luoghi, a metà strada tra realtà e finzione, che aprono mondi e finestre su uno sconosciuto universo geopolitico, finanziario e immaginifico.

Giovedì 24 Maggio alle 10.30 sarà Michela Marzano, filosofa, dell’Université Paris Descartes a presentare il libro “Le virtù cardinali“, una riflessione sulle virtù cardinali attraverso la lettura dei classici, da Aristotele a Machiavelli, da Locke a Hobbes, da Freud ad Arendt fino a Rawls.

Infine, venerdì 25 Maggio alle 9.00, Luigi Spina, antichista, dell’Università di Napoli, presenterà il libro “Antichi silenzi“, un’interpretazione dei “silenzi” attraverso la lettura dei testi antichi che restituiscono molteplici esperienze umane che vale ancora la pena rileggere e cercare di comprendere, con sullo sfondo la ricerca contemporanea di un silenzio sostenibile.