Al via il progetto ‘In rete con la Mediterranea’

Presentazione alla stampa del percorso sperimentale nato dall'accordo tra Miur, Ufficio scolastico regionale e ateneo reggino

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 10,00, presso la Sala degli Organi Collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Salita Melissari – Torre 2, piano 4), sarà presentato alla stampa il programma del percorso sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro già formalizzato nell’ambito di un Accordo Quadro, sottoscritto tra il Miur – Ufficio scolastico Regionale per la Calabria e la Mediterranea.

Saranno presenti: il rettore, prof. Pasquale Catanoso, il direttore generale, prof. Santo Marcello Zimbone, la prof.ssa Giuseppina Princi, dirigente scolastico del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, scuola individuata dal direttore dell’U.S.R. Calabria, capofila del progetto.

Alle ore 10,30, interverranno i dirigenti scolastici dei 27 istituti di secondo grado di Reggio Calabria e Provincia che hanno aderito alla rete ed i direttori dei Dipartimenti della Mediterranea, presso cui saranno ospitati gli studenti.