Al Villaggio dei Giovani la giornalista Rai Maria Barresi
La giornalista del Tg1 Maria Barresi racconta la sua esperienza ai giovani al Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ’ndrangheta gestito da Attendiamoci
30 Maggio 2016 - 10:31 | di Redazione
Mercoledì 1 giugno alle ore 19.30 presso il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e gestito dall’associazione Attendiamoci dal 2010, che qui ha realizzato un centro residenziale di aggregazione e formazione continua, sarà ospite la giornalista del Tg1, redazione Cultura e Spettacoli, Maria Barresi.
Chi è Maria Barresi
Nata a Reggio Calabria, vive a Roma; lavora al Tg1 ed è autrice di numerosi reportage. Ha vinto il premio dell’Unione Stampa Cattolica Italiana e due edizioni del Premio Ilaria Alpi per il giornalismo televisivo.
Scrive racconti, poesie e favole per bambini. “Non dire niente” è il suo romanzo di esordio, giunto alla terza edizione.
L’incontro con i giovani
Maria Barresi incontrerà i giovani della nostra città, ai quali è rivolto l’invito a partecipare all’iniziativa, e racconterà loro la sua esperienza personale e lavorativa in questi anni nel giornalismo televisivo.
L’incontro, organizzato nell’ambito dei due cammini formativi annuali dell’associazione Attendiamoci, rivolti agli studenti universitari e agli studenti delle scuole superiori, si incastona nel quadro degli incontri di approfondimento e confronto sulla virtù della veridicità e su temi quali la responsabilità e l’impegno.
L’appuntamento è, quindi, per mercoledì 1 giugno alle ore 19.30 presso il Villaggio dei Giovani e sarà l’occasione per ascoltare l’esperienza di una donna che ha seguito la sua passione e che, per lavoro, ha lasciato la sua terra; terra che, però, continua a portare dentro di sé e che diviene anche scenario in cui sono ambientate le vicende dei propri scritti, nei quali a rassegnazione ed indifferenza si contrappone lo spiraglio della speranza.
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