Al Villaggio dei Giovani la giornalista Rai Maria Barresi

Mercoledì 1 giugno alle ore 19.30 presso il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e gestito dall’associazione Attendiamoci dal 2010, che qui ha realizzato un centro residenziale di aggregazione e formazione continua, sarà ospite la giornalista del Tg1, redazione Cultura e Spettacoli, Maria Barresi.

Chi è Maria Barresi

Nata a Reggio Calabria, vive a Roma; lavora al Tg1 ed è autrice di numerosi reportage. Ha vinto il premio dell’Unione Stampa Cattolica Italiana e due edizioni del Premio Ilaria Alpi per il giornalismo televisivo.

Scrive racconti, poesie e favole per bambini. “Non dire niente” è il suo romanzo di esordio, giunto alla terza edizione.

L’incontro con i giovani

Maria Barresi incontrerà i giovani della nostra città, ai quali è rivolto l’invito a partecipare all’iniziativa, e racconterà loro la sua esperienza personale e lavorativa in questi anni nel giornalismo televisivo.

L’incontro, organizzato nell’ambito dei due cammini formativi annuali dell’associazione Attendiamoci, rivolti agli studenti universitari e agli studenti delle scuole superiori, si incastona nel quadro degli incontri di approfondimento e confronto sulla virtù della veridicità e su temi quali la responsabilità e l’impegno.

L’appuntamento è, quindi, per mercoledì 1 giugno alle ore 19.30 presso il Villaggio dei Giovani e sarà l’occasione per ascoltare l’esperienza di una donna che ha seguito la sua passione e che, per lavoro, ha lasciato la sua terra; terra che, però, continua a portare dentro di sé e che diviene anche scenario in cui sono ambientate le vicende dei propri scritti, nei quali a rassegnazione ed indifferenza si contrappone lo spiraglio della speranza.