Il reggino Alessandro Allegra conquista il 5° posto del Premio Mariano Internazionale

L’artista Alessandro Allegra ha conquistato il quinto posto nella categoria Arte figurativa della seconda edizione del Premio Mariano Internazionale Maria via di pace tra le culture (edizione 2026). Il prestigioso concorso, promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Città del Vaticano insieme alla Fundación Ramón Pané di Spagna, ha visto un significativo aumento delle iscrizioni rispetto alla prima edizione. Gli artisti erano chiamati a interpretare, attraverso opere pittoriche, la spiritualità del Totus Tuus (Tutto Tuo), espressione di totale consacrazione a Maria come via privilegiata per giungere a Gesù.

“Luce del Mondo”, il dipinto premiato per intensità emotiva

L’opera di Alessandro Allegra, dal titolo Luce del Mondo, è stata premiata per la sua intensa carica emotiva e spirituale. Il dipinto ritrae una giovane Madonna che guarda con profonda tenerezza il suo bambino appena nato, trasmettendo un fortissimo senso di maternità, empatia, umanità e cura. La figura della Vergine appare vicina alle vicende quotidiane degli uomini, pur conservando intatto il suo ruolo spirituale, in piena sintonia con i racconti evangelici.

«Questa opera – sottolinea l’artista – vuole mostrare la Madonna come madre reale, capace di accogliere e illuminare la vita di ogni essere umano con la luce di Cristo, suo Figlio».

Premiazione al Congresso Mariano Internazionale ad Alcalá de Henares

I vincitori delle due sezioni (Arte figurativa e Musica) saranno ufficialmente premiati sabato 17 aprile 2026 durante il Congresso Mariano Internazionale, che si terrà al Palacio Arzobispal di Alcalá de Henares. L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo della competizione e riunirà i protagonisti delle due aree artistiche coinvolte, nell’ambito di un’iniziativa che intende mettere in dialogo culture diverse attraverso la spiritualità mariana e il linguaggio universale delle arti.