4 Ristoranti a Reggio, Borghese insieme ai Bronzi: ‘Trova le differenze’

Dopo lungomare, Castello Aragonese e Opera, Alessandro Borghese ha fatto tappa al Museo Archeologico per ammirare i Bronzi di Riace. Una visita attesa, già annunciata ieri nelle sue storie.

Nella foto postata, Borghese si piazza tra i due guerrieri greci e scrive: “Trova la differenza”. Una battuta leggera che ha subito raccolto reazioni e commenti divertiti. L’ironia resta la sua cifra, ma dietro lo scatto c’è anche la scelta di mettere ancora una volta i riflettori su Reggio Calabria e sul suo simbolo più famoso nel mondo.

Lo chef è in città per le registrazioni della puntata reggina di 4 Ristoranti, che continua a generare entusiasmo e curiosità. Ogni contenuto condiviso da Borghese diventa un’occasione di visibilità: monumenti, luoghi, persone, volti e vento dello Stretto finiscono nelle sue storie e nel racconto nazionale.

La città risponde con affetto. Selfie, saluti per strada, commenti sotto i post e tanta attesa per vedere la puntata sul piccolo schermo. Borghese, dal canto suo, sembra divertirsi e restituire energia, alternando ironia, stupore e parole di apprezzamento.

Una cosa è certa: tra risate, panorami e Bronzi, Reggio continua ad essere protagonista.