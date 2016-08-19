Alessio Bernabei e il suo ‘Noi siamo Infinito Live’ sul palco di Porto Bolaro

A Porto Bolaro è tutto pronto per il concerto di fine estate: il grande evento con cui tradizionalmente il Centro Commerciale di Reggio Calabria saluta la bella stagione, ormai volta al termine.

Dopo aver ospitato artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Umberto Tozzi, Anna Oxa, Edoardo Bennato, Anna Tatangelo quest’anno è il momento del bravissimo Alessio Bernabei!

Il sondaggio online sceglie l’artista

La novità di quest’anno è stata la possibilità che il Centro ha riservato a tutti i suoi clienti di decretare il protagonista dell’evento live di domenica 21 Agosto.

Nelle scorse settimane era stato fatto un sondaggio online sul sito www.portobolaro.it e sulla pagina facebook del Centro dove si chiedeva al pubblico di indicare chi, tra Alessio Bernabei, Dolcenera, Ron e gli Zero Assoluto, si doveva esibire sul palco dell’area eventi dello shopping center reggino.

Il più votato dal pubblico è stato il giovane cantante di Tarquinia, ex frontman del gruppo rivelazione di Amici, Dear Jack.

Chi e Alessio Bernabei

Bernabei si avvicina giovanissimo al mondo della musica studiando quattro strumenti musicali: chitarra, pianoforte, clarinetto e basso. Dopo aver svolto vari lavori come parrucchiere, barista ed idraulico, partecipa alle selezioni del talent show X Factor, venendo tuttavia scartato. Nel 2012 ha formato i Dear Jack insieme a Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu; l’anno seguente la formazione si è presentata alla tredicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il Premio della critica giornalistica nella fase conclusiva del programma.

Nello stesso periodo è stata la volta dell’album di debutto Domani è un altro film (Prima parte), seguito nel 2015 da Domani è un altro film (Seconda parte), quest’ultimo anticipato dal singolo “Il mondo esplode tranne noi”, presentato dal gruppo al Festival di Sanremo 2015.

Nel mese di settembre 2015 Bernabei ha abbandonato il gruppo di comune accordo con gli altri componenti del gruppo per intraprendere la carriera da solista.

Da Sanremo 2016 all’album Noi siamo infinito

Dopo aver firmato un contratto discografico con la Warner Music Italy, il 13 dicembre 2015 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016 con il singolo Noi siamo infinito, con il quale si è classificato al quattordicesimo posto nella serata finale della manifestazione.

Il singolo ha anticipato l’uscita dell’album di debutto del cantante, anch’esso intitolato Noi siamo infinito e pubblicato l’8 aprile 2016. Composto da dodici brani, il disco ha debuttato alla seconda posizione della Classifica FIMI Album, dietro ad Alt di Renato Zero, ed è stato promosso anche dai singoli Io e te = la soluzione e Due giganti, pubblicati rispettivamente il 29 aprile e il 1º luglio.