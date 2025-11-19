Alessio Patalocco all’AbaRC: ‘Le differenze culturali nella comunicazione visiva’

Architetto e artista, docente presso il VIT in India è stato ospite dell'Accademia reggina per discutere della differenza tra culture diverse

Ieri mattina, nell’aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è stato ospite Alessio Patalocco, architetto e artista, docente presso il Vellore Institute of Technology (VIT) in India.

L’incontro ha posto al centro il tema della comunicazione visiva, considerata una delle componenti più decisive nella costruzione dell’esperienza culturale. Nel confronto con culture diverse, come quelle hindi e tamil, ha osservato Patalocco, questo ruolo si intensifica e si arricchisce di nuove sfumature.

Le differenze culturali e il linguaggio visivo

La cultura hindi attinge a un ricco patrimonio iconografico e simbolico legato alla tradizione indo-aria, mentre la cultura tamil, con la sua storia dravidica millenaria, esprime codici visivi, cromatici e linguistici distintivi. Le differenze tra i due sistemi culturali, dalla scrittura alla struttura del racconto visivo, influenzano profondamente il modo in cui messaggi, immagini e testi vengono percepiti, interpretati e integrati in un’esperienza comunicativa più ampia.

La partecipazione e l’organizzazione dell’evento

L’incontro ha visto la presenza del direttore dell’AbaRC Piero Sacchetti e di numerosi studenti e docenti. L’evento è stato curato dalla professoressa Antonella Bongarzone in sinergia con il professore Remo Malice.