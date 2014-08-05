Alessio Sundas Editore presenta il vademecum per la coppia: “Come riprendersi da una crisi matrimoniale.”

Uno dei temi ricorrenti di questo periodo sociale è sicuramente la ‘crisi di coppia’ a differenza dei tempi passati oggi le coppie durano sempre meno. I problemi si sommano anche se spesso sono di natura ‘futile’ e comportano spesso situazioni al limite dell’inverosimile. A tal proposito Alessio Sundas, responsabile della Alessio Sundas Editore ha deciso di pubblicare una mini collana di tre volumi legati alla tematica ‘coppia ed i suoi problemi’. La collana presenterà tre volumi: COME RIPRENDERSI DA UNA CRISI MATRIMONIALE, NON ESISTE UNA DONNA CHE NON PUO’ ESSERE CONQUISTATA e LA GELOSIA (Quanto si può soffrire e come migliorare).L’idea di pubblicare questi volumi nasce ad Alessio Sundas, dopo aver vissuto in primis e soprattutto per via traversa, molte crisi di coppia di amici e conoscenti. Ha origine dal fatto che ormai quotidianamente ognuno di noi si scontra con il problema ‘crisi di coppia’, vuoi personalmente o attraverso persone vicine a noi che ci rendono partecipi delle loro problematiche con il partner. Il primo libro ad essere pubblicato sarà ‘COME RIPRENDERSI DA UNA CRISI MATRIMONIALE’. L’uscita, in tutte le librerie italiane, è prevista per il prossimo mese di ottobre. L’autore ed editore organizzerà delle presentazioni al pubblico in tutte le città italiane dando un particolare occhio di riguardo alla provincia, zona in cui questo tipo di tematica tocca maggiormente l’opinione pubblica rispetto alla grande città. Questa prima pubblicazione affronta il tema principale del rapporto di coppia, ‘come stare bene insieme per evitare dissapori o rotture’ e svolge il compito di incipit delle tre pubblicazioni che verranno. Si tratta di una sorta di vademecum dove vengono raccolti consigli e metodologie da seguire per evitare i contrasti che solitamente portano la coppia ad allontanarsi uno dall’altro. La casa editrice Alessio Sundas Editore pone il focus centrale delle sue pubblicazioni sul mondo della coppia e della femminilità in questo periodo digitale dove i rapporti personali ed il dialogo vengono spesso messi in secondo piano ma che come la storia sociologica occidentale insegna, sono indispensabili per un ‘buon vivere’ in mezzo e a contatto con gli altri.