Alfredo Pedullà sulla trattativa per l’acquisto della Reggina

Il giorno dopo l’annuncio di Matt Rizzetta che ufficializza l’interruzione della trattativa, il giornalista Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul proprio sito: “Adesso anche Matt Rizzetta ha intuito di essere stato “palleggiato”. E con un comunicato ha reso noto che non esistono più le condizioni per rilevare il pacchetto di maggioranza della Reggina. Troppo tardi. Il suo gruppo ci ha messo tanta passione, ma ha sbagliato completamente la gestione della trattativa, facendosi portare a spasso da chi aveva soltanto voglia di prendere tempo.

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L’ultima “giocata” di Rizzetta sabato scorso nell’incontro con Ballarino nei pressi di Catania: formalizzata l’offerta, sarebbe stata auspicabile una risposta immediata per capire la volontà della proprietà amaranto. Nulla da fare, rinvio. A quel punto anche un bambino avrebbe intuito che si trattava di un modo per aspettare Lotito e il suo gruppo dopo l’incontro romano che vi abbiamo svelato martedì 9 giugno. Adesso si tratta solo di aspettare i passaggi formali per chiudere l’operazione, nel bel mezzo dei problemi sempre più gravi (e irrisolti) della Lazio.

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E oggi è un giorno in più con Ballarino ancora in sella, l’azionista di maggioranza che potrà raccontare di non essere riuscito a vincere un campionato di D in una piazza abituata a ben altro.