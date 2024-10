Pedullà: ‘Promozioni? Verranno fuori dall’Assemblea. Chi non vuole se ne stia a casa’

C’è grande attesa per capire quello che verrà fuori dall’Assemblea convocata dalla Lega Pro per il 4 di maggio. Ci sono delle proposte che porterà il Consiglio Direttivo e che dovranno essere vagliate e quindi approvate per poi consegnarle alla FIGC e successivamente attendere la decisione del Consiglio Federale. A tale proposito, il giornalista Alfredo Pedullà, intervistato da CityNow ha dichiarato: “Sono convinto che il 4 di maggio dopo l’assemblea verrà fuori la proposta da presentare alla FIGC.

Coloro che non sono d’accordo se ne stiano a casa o vengano accompagnati alla porta. In serie A Cellino non intende riprendere con il suo Brescia? Stia a casa. La serie C non può rispettare alcun protocollo. Ed allora passerà la proposta delle promozioni per le prime tre classificate e poi si deciderà per un play off ridotto. Ripeto, chi non accetta questo tipo di soluzione, se ne stia a casa. Deciderà l’Assemblea, la mia idea sarebbe quella di un play off che raggruppi dalle seconde alle quinte dei tre gironi, possibilmente in un unica città”.