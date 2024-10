Aeroporti Calabria, FILT-CGIL lancia l’allarme: ‘Reggio l’anello debole’

L’allarme lanciato dalla FILT-CGIL Calabria e dal gruppo consiliare Democratici e Progressisti riguardo la grave situazione dei lavoratori dell’aeroporto di Reggio Calabria.

Grave situazione dello scalo reggino

La FILT-CGIL Calabria ha provveduto ad avanzare formale richiesta di convocazione di incontro al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On. Roberto Occhiuto, riguardo la situazione in cui si sono venuti a trovare i 35 lavoratori Alitalia non ricollocati in ITA e gli ex lavoratori Sogas non ancora reintegrati. La situazione del sistema aeroportuale calabrese e in modo particolare dello scalo reggino è grave e preoccupante. La Sacal ha di fatto abbandonato la prospettiva di crescita di tutti e tre gli aeroporti della Calabria, sta diminuendo drasticamente i diritti delle persone che lavorano, ha già cominciato a esternalizzare pezzi importanti di servizi aeroportuali: si prepara a completare l’opera con una sciagurata iniziativa di privatizzazione. Lo scalo di Reggio sta diventando l’anello più debole di questa catena. Non è più tempo di vuote dichiarazioni e di cahier de doléances.

Si garantisca occupazione

La FILT-CGIL chiede alla Città Metropolitana, al Sindaco, alla maggioranza ed alla minoranza di fare tutti assieme la loro parte chiedendo anche dal loro versante un incontro istituzionale al Presidente della Giunta Regionale per ribadire che la Sacal, anche con l’ingresso nella compagine sociale della Città Metropolitana, rafforzi la presenza a Reggio, garantisca occupazione e modernizzi i servizi. Tutti facciano fronte comune per salvare lo scalo reggino.