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Il CIS Calabria promuove la conferenza ‘Nuove e vecchie droghe’

Il 4 aprile alla Biblioteca comunale 'P. De Nava' una conferenza con medici e psicologi sul cambiamento degli stupefacenti nel mercato locale

04 Aprile 2016 - 10:06 | di Redazione

Conferenza Nuove e vecchie droghe del CIS Calabria alla Biblioteca De Nava, foto d'archivio

Lunedì 4 Aprile 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “Nuove e vecchie droghe: analisi della situazione locale”. Interverranno: Dott.ssa Caterina De Stefano, Direttore Dipartimento delle dipendenze A.S.P. di Reggio Calabria; Dott. Gabriele Quattrone, Primario Neuropsichiatra presso il Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria; Dott. Carlo Strangio, Psicologo – Psicoterapeuta, Direttore Scientifico presso l’Istituto Calabrese Medicina Psicosomatica di Reggio Calabria. L’interessante conferenza si propone di dare un’informazione capillare non solo sul modo come sono cambiati gli stupefacenti ma, anche, i modi con cui gli stessi vengono immessi e diffusi nel mercato locale.

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