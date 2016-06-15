Alla Biblioteca del Senato il nuovo libro di Agazio Loiero
Giovedì 16 giugno alla Biblioteca del Senato il nuovo libro di Agazio Loiero con Finocchiaro, Folli e Villari: ritratti di protagonisti della politica
15 Giugno 2016 - 09:37 | di Redazione
Sarà presentato giorno 16 giugno, alle 17,30 presso la Biblioteca del Senato (Piazza della Minerva 38) il nuovo libro di Agazio Loiero “Lorsignori di ieri e di oggi”.
A discuterne, insieme all’autore saranno la senatrice Anna Finocchiaro, il notista politico di “Repubblica” Stefano Folli, e lo storico Lucio Villari. A moderare il dibattito sarà invece Mario Pendinelli, già direttore de “Il Messaggero”.
Il libro
Alcuni ritratti di personaggi pubblici (Amato, Berlusconi, Bersani, Bindi, Crozza, D’Alema, De Magistris, Di Pietro, Ferrara, Grillo, Prodi, Renzi, Scalfari, Travaglio, Veltroni) colti da una penna raffinata che non t’aspetti. Le categorie della nostra mente sono infatti abituate a collocare il profilo dell’autore nel mare magnum della politica dei nostri giorni, dove la scrittura sembra ormai relegata in un ruolo ancillare.
La ritrattistica, su cui non si avverte più da tempo il bisogno di indugiare, conserva nel nostro Paese una tradizione nobile. Se questa raccolta di profili aiutasse a riacciuffare il filo di una trama smarrita, costituirebbe di per sé un merito dell’autore. Il quale ne assomma ancora uno: i suoi ritratti risultano tutti assai verosimili e, grazie all’ironia e alla levità di cui sono impregnati, tutti godibili.
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