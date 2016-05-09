Alla biblioteca la mostra dedicata ai combattenti della prima guerra mondiale
Dal 10 al 31 maggio alla Biblioteca De Nava una mostra documentale sui combattenti della prima guerra mondiale, a cura dell'Ambasciata della Repubblica Ceca
09 Maggio 2016 - 09:53 | di Redazione
Presso la sala “Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale “De Nava” verrà ospitata una mostra documentale dedicata ai combattenti della prima guerra mondiale, a cura dell’Ambasciata della Repubblica Ceca che per l’occasione ha concesso l’Alto Patronato al Circolo Culturale “L’Agorà”. L’esposizione è dedicata ai combattenti della prima guerra mondiale con relative foto del periodo che illustrano scene di vita del fronte. L’appuntamento si terrà dal 10 al 31 maggio.
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