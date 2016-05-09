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Alla biblioteca la mostra dedicata ai combattenti della prima guerra mondiale

Dal 10 al 31 maggio alla Biblioteca De Nava una mostra documentale sui combattenti della prima guerra mondiale, a cura dell'Ambasciata della Repubblica Ceca

09 Maggio 2016 - 09:53 | di Redazione

Mostra documentale sui combattenti della prima guerra mondiale alla biblioteca De Nava di Reggio Calabria

Presso la sala “Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale “De Nava” verrà ospitata una mostra documentale dedicata ai combattenti della prima guerra mondiale, a cura dell’Ambasciata della Repubblica Ceca che per l’occasione ha concesso l’Alto Patronato al Circolo Culturale “L’Agorà”. L’esposizione è dedicata ai combattenti della prima guerra mondiale con relative foto del periodo che illustrano scene di vita del fronte. L’appuntamento si terrà dal 10 al 31 maggio.

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