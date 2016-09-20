A Villa Aurora si parla di endometriosi

Sabato 24 settembre medici e associazioni si confrontano sulla malattia: diagnosi, sintomi e terapie, con tavola rotonda aperta al pubblico

Il Centro Endometriosi dello Stretto della Casa di Cura Villa Aurora Spa ha organizzato con Fidapa R.C. per sabato 24 settembre h 10.30, con la collaborazione dell’Associazione dalla parte delle donne affette da Endometriosi, presso la sala conferenze della clinica un dibattito, dal tema “Endometriosi ….. Parliamone”.

Di seguito il programma dei lavori.

Gli interventi dei medici

I saluti iniziali saranno portati per la Casa di Cura dal Dott. G. Calafiore, Direttore scientifico, e dalla Dott.ssa B. Siviglia, Presidente Fidapa. Il primario Dott. R. Idotta inizierà il dibattito introducendo ed illustrando la patologia dal lato clinico, spiegandone i sintomi ed i trattamenti. A seguire rispettivamente il Dott. P. Scopelliti e la D.ssa S. Anghelone informeranno sull’utilizzo dell’ecografia e della radiologia a fini diagnostici. La D.ssa A. Puntorieri illustrerà gli strumenti ed i kit diagnostici d’avanguardia presenti nel laboratorio di analisi della Casa di Cura Villa Aurora Spa.

Si entrerà poi nel vivo dell’endometriosi sotto il profilo della biologia molecolare con la D.ssa S. Cipri per poi concludere con le esperienze e le battaglie socio-istituzionali portate avanti negli ultimi anni dalla Sig.ra M. Iellamo, Associazione Dalla parte delle donne affette da Endometriosi. Il dibattito terminerà alle h. 12.30 con una tavola rotonda e tutti i partecipanti avranno la possibilità di sottoporre domande ai professionisti presenti.

L’obiettivo dell’incontro

L’obiettivo dell’evento è proprio quello di creare un momento di confronto-incontro tra la cittadinanza e gli specialisti del settore affinchè si possa fare chiarezza su questa malattia invalidante per le donne, riconosciuta tra i LEA ma ancora troppo poco conosciuta.

Il Centro Endometriosi dello Stretto della Casa di Cura Villa Aurora Spa intende dire basta al dolore pelvico costante proponendo all’universo femminile tutta una serie di terapie e trattamenti idonei a fare recuperare uno stile di vita sano ed equilibrato a vantaggio della persona e dell’intero nucleo familiare.