Alla ‘Cittadella Regionale’ la presentazione della prima filiera agricola calabrese certificata

Martedì 8 novembre alle ore 11.00 nella sede della Cittadella Regionale a Catanzaro “Sala Oro” si terrà, in collaborazione con Regione Calabria e Fattorie della Piana, la Conferenza Stampa, per la presentazione ufficiale della “Prima Filiera agricola certificata Campagna Amica”.

Dalla casa dei calabresi e luogo Istituzionale per eccellenza, inizierà il viaggio nel mondo, in primari rivenditori alimentari che hanno migliaia di punti vendita, degli straordinari prodotti della cooperativa -OP lattiero-casearia “Fattoria della Piana” , aderente a UE.COOP, che ha il proprio stabilimento di produzione a Candidoni (RC). Una realtà rappresentativa che effettua la vendita diretta e commercializza produzioni 100% calabresi che si distingue per qualità dei prodotti, multifunzionalità, rispetto dell’ambiente e della sicurezza alimentare.

Imboccheranno la via giusta furgoncini attrezzati che saranno esposti nel piazzale della Cittadella ed inaugureranno il nuovo ciclo della storia di Campagna Amica sempre attenta a un diverso modo di costruire i rapporti tra cittadini – consumatori e produttori e fare acquisire alle produzioni calabresi una sempre maggiore organizzazione nella strutturazione del modello di vendita con una attenzione particolare all’export internazionale. Nel corso dell’incontro, saranno resi noti numeri, quantitativi, organizzazione di vendita, grado di innovazione e prospettive occupazionali dirette e indirette.

Interverranno:

Mario Oliverio Presidente Regione Calabria

Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria

Carmelo Basile Amministratore Delegato “Fattorie della Piana”

Pietro Sirianni Responsabile Regionale Fondazione Campagna Amica

Gianluigi Hyerace Presidente UE.COOP Calabria

Coordina: Oldani Mesoraca – Capo Ufficio Stampa Giunta Regionale

Al termine saranno offerti in degustazione il meglio delle produzioni lattiero-casearie della “Fattoria”.