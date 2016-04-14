Alla ‘Dante Alighieri’ la presentazione di ‘Appunti e saggi di critica letteraria’

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, che spesso dedica la sua attenzione alle grandi personalità del territorio calabrese, presenta il libro “Appunti e saggi di critica letteraria” di Giuseppe Fantino curato da Fortunato Mannino.

Giuseppe Fantino è stato novelliere, romanziere, critico letterario e drammaturgo ma i suoi scritti sono stati ignorati o peggio snobbati dalla critica ufficiale. Nonostante gli encomi e i premi ricevuti in vita e post mortem le sue opere non sono mai state ristampate. I manoscritti editi e inediti, i diari, gli appunti attendono da anni di essere studiati ma nessuno sa che esistono. L’associazione culturale “Scampoli” si è proposta di curare la pubblicazione di alcuni scritti editi e inediti del letterato calabrese, allo scopo di valorizzare e divulgare l’importante percorso dell’autore calabrese.

Chi era Giuseppe Fantino

Nato a Melicuccà (RC) nel 1908, Giuseppe Fantino – come il suo amico e collega compaesano Lorenzo Calogero – produsse una vasta quantità di manoscritti. Fin troppo ignorato dalla critica ufficiale, finalmente il suo considerevole pensiero è adesso presentato grazie all’analisi dei suoi elaborati letterari, dei suoi diari e dei suoi appunti finora trascurati.

“Appunti e saggi di critica letteraria” di Il Rifugio Editore, è una selezione dei suoi saggi critici su Vittorio Alfieri, Lorenzo Calogero, Jean Cau, Orphée, Pièce De Jean Cocteau, Tommasi di Lampedusa, Anna Frank, Ugo Foscolo, Carlo Goldoni, Giuseppe Mazzini, Alberto Moravia, Ada Negri, Alfredo Oriani, Giovanni Papini, Giovanni Pascoli, Leonida Repaci, Francoise Sagan, Giovanni Verga.

Chi interviene alla presentazione

Nel corso dell’incontro dibatteranno di questa importante figura finalmente riscoperta, il curatore Fortunato Mannino docente di Lettere e Presidente di Scampoli, Eduardo Lamberti Castronuovo Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Bova Presidente della Società Dante Alighieri, Francesco Idotta docente di Filosofia e Storia, Angela Ambrosoli docente e vicepresidente As.Pe.I. di Reggio Calabria.