Alla Galleria Toma l’attesa ‘personale di fine stagione’ di Baccellieri

Dal 5 dicembre 2015 al 9 gennaio 2016, la Galleria d’arte Toma ospita l’attesa “personale di fine stagione” del maestro Stellario Baccellieri. Anche quest’anno la tradizione si rinnova con un’inedita ed esclusiva esposizione del celebre artista reggino, che durante le festività natalizie torna a scaldare i cuori dei suoi concittadini. Un’affascinate viaggio in cui gli spettatori sono invitati ad immergersi nella chiassosa armonia dei suoi incantevoli souvenir, testimoni indiscreti dei seducenti itinerari percorsi dal nostro romantico “poeta errante”: dalle sponde dell’amata Calabria fino ai più prestigiosi e mondani Caffe’ d’Europa, tra paesaggi ammalianti e gioiosi teatri di vita. La mostra a ingresso libero sarà inaugurata sabato 5 dicembre dalle ore 18.30 alla presenza dell’artista, e potrà essere visitata tutti i giorni fino al 9 gennaio (da lunedì a sabato 09-13/16-20; domenica 10-13/17-20), presso la Galleria d’arte Toma di Reggio C a l a b r i a ( Vi a Gi u d e c c a 2 3 – 2 7 /A , 8 9 1 2 5 R C | te l /fa x 0 9 6 5 .2 4 8 8 3 | galleria.artetoma@libero.it | www.galleria.artetoma.it).