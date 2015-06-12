Alla Libreria FioriGialli di Messina il workshop ‘Il potere personale’

Breve percorso esperienziale per acquisire fondamenti di conoscenza e tecniche

“Chi vince gli altri ha forza. Chi vince se stesso è forte. Chi conosce la propria misura è ricco.

Il potere, quello vero, non è sugli altri, è su di sé.” (Lao Tsé)

Dalla notte dei tempi sino all’attualità nelle testimonianze delle antiche civiltà evolute, le tradizioni sciamaniche, le Sacre Scritture, le dottrine filosofiche esoteriche e mistiche, le scuole umanistiche, le scoperte e le tendenze della scienza, in modo più o meno esplicito si dichiara e spesso si dimostra che siamo creatori della nostra esistenza.

Tuttavia l’essere umano si ostina a credere che la causa di problemi, malesseri, difficoltà esistenziali e relazionali sono attribuibili agli eventi, alla sorte, agli altri. La causa principale di ciò viene dall’ignorare i meccanismi che governano la nostra vita nella loro globalità, nonché dalle nostre convinzioni con cui ci identifichiamo, le quali sono frutto dei condizionamenti esterni del Sistema e dei programmi che si sono installati nel nostro subconscio durante il corso della vita.

In questo nuovo appuntamento scopriremo quali sono questi meccanismi ma anche i modi e gli strumenti per utilizzarli al meglio. Inoltre sperimenteremo direttamente attraverso semplici tecniche esemplificative come gestirli per recuperare il valore del nostro Potere Personale negli ambiti fondamentali dell’esistenza umana, al fine di comprendere che per tutti è possibile creare una realtà migliore e raggiungere il tanto anelato e ormai sempre più indispensabile equilibrio tra Corpo, Mente e Spirito.

“Ciò che determina il modo in cui si fa qualsiasi cosa è il potere personale.

L’uomo è soltanto la somma del proprio potere personale, e tale somma determina come vivrà e come morirà.

Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che siamo poggia sul nostro potere personale. Se ne abbiamo a sufficienza,

una sola parola gettata a noi può bastare a mutare il corso delle nostre vite. Ma se non abbiamo sufficiente potere personale, il più splendido brano di saggezza può esserci rivelato,

e questa rivelazione non cambierà proprio nulla.



(don Juan in “Viaggio a Ixtlan” di Fidati del tuo potere personale, è la sola cosa che si ha in tutto questo mondo misterioso.”(don Juan in “Viaggio a Ixtlan” di Carlos Castaneda

IL WORKSHOP È GRATUITO PER SCELTA D’AMORE DI LABORATORIO DEL SÈ.

POSTI LIMITATI, PER PARTECIPARE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE .

SI PREGA DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 12 GIUGNO