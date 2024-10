Alla Mediterranea l’evento con l’architetto-antropologo Gian Piero Frassinelli

Componente di Superstudio (Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo Di Francia, Gian Piero Frassinelli, Alessandro Magris, Roberto Magris e Alessandro Poli), gruppo di architetti protagonista principale dell’Architettura Radicale, che negli anni ’60 e ’70 caratterizzò il dibattito nazionale e internazionale sulla condizione urbana contemporanea, ancora è punto di riferimento per le nuove generazioni di architetti.

La mostra di New York del 1972 organizzata da Emilio Ambasz al MOMA “Italy. The new Domestic Landscape”, sancisce il ruolo dirompente del gruppo fiorentino nella riflessione epocale sulla crisi della città moderna e sulla presa di coscienza di una contemporaneità caratterizzata dalla comunicazione di massa e dalla grande dimensione sottoposta al predominio della produzione e della tecnologia.

Gian Piero Frassinelli continua la sua ricerca come intersezione tra architettura e antropologia, dove il progetto ricerca la dimensione originaria del pensiero e dell’espressione umana fuori da sovrastrutture e dai condizionamenti dei sistemi produttivi e tecnologici, in una capacità di controllo dialettico tra sapere singolo e sapere collettivo quale è quello architettonico, libertà individuale e senso collettivo.

L’evento prevede l’intervento di Frassinelli, con l’ausilio di alcuni suoi video sui diversi temi multidisciplinari che caratterizzano la sua ricerca: migrazione, architettura, etc.

Come dice Frassinelli “Noi lasciamo […] messaggi d’amore nascosti sotto i sassi, dietro a vecchie facciate e piccolo porte, dietro inferriate e portoni con tranquilli numeri civici – e questo oggi può sembrare un discorso buffo […]. Ma per noi è una specie di piccolo impegno da continuare giorno per giorno, per non lasciare mai cadere una possibilità anche minima di dire o fare qualcosa. Così abbiamo fatto architetture nascoste, ma non architetture invisibili.”

Dopo la presentazione e il confronto in aula alle ore 18.00 presso la galleria espositiva TeCa del Dipartimento d’ArTe si aprirà la mostra di Gian Piero Frassinelli “Guerra civile in A4”

L’evento è organizzato dal Dip. d’ArTe, dal Laboratorio Landscape_inProgress, dalla associazione studentesche ICARO e dalla galleria TeCa.

L’evento è a cura di: Ottavio Amaro, Gianfranco Neri, Marina Tornatora, Isidoro Pennisi, Francesca Shepis, Rita Elvira Adamo