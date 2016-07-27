Alla Pinacoteca la presentazione del Corso Teatrale ‘Raphael Schumacher’

Siamo lieti di invitarla alla conferenza stampa di presentazione del Corso Teatrale Propedeutico “Raphael Schumacher” la cui direzione artistica è a cura di Claudio de Maglio, direttore della Civica Accademia D’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e Teresa Timpano, direttrice artistica della Compagnia Teatrale “Scena Nuda”.

Il percorso formativo del Corso Propedeutico

La conferenza stampa, prevista per giovedì 28 luglio ore 9:30 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, esporrà in dettaglio la programmazione del Corso Propedeutico di formazione attoriale, un percorso che pone le sue basi formative sia su discipline tecniche (come, tra le altre, Dizione e Impostazione voce) che introspettive (tra le altre Yoga e Training dell’attore) senza tralasciare lo studio storico della materia. Programma che consentirà agli allievi di muoversi nel panorama di settore con la consapevolezza dei propri mezzi espressivi e delle proprie attitudini personali.

Concepito per accompagnare i giovani dentro un vero e proprio percorso formativo, il corso è anche un’occasione preziosa per il territorio che offre a coloro che vogliono intraprendere questa strada l’opportunità preziosa di entrare in contatto con realtà autorevoli.

Chi partecipa alla conferenza stampa

Saranno presenti:

Rosanna Maria Patrizia Nardi , assessore comunale Cultura – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università

, assessore comunale Cultura – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università – Claudio de Maglio , direttore della Civica Accademia D’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

, direttore della Civica Accademia D’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine Teresa Timpano , direttore artistico Compagnia Scena Nuda

, direttore artistico Compagnia Scena Nuda Filippo Gessi, docente Corso Teatrale Propedeutico

Presenti in sala gli allievi attori

Modera: Katia Colica, scrittrice e giornalista

Il progetto è realizzato con contributo della legge regionale n.3 2004 e articolo 45 del Mibact del 1 luglio 2014 e il partenariato del Comune di Reggio Calabria.